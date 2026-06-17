Η τροπική καταιγίδα Arthur σχηματίζεται δίπλα στις ακτές του Τέξας

Αναμένεται να προκαλέσει βροχή το ύψος της οποίας θα φθάσει μεταξύ 12 και 25 εκατοστών- Αυτά τα φαινόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες έως απειλητικές για τη ζωή στιγμιαίες πλημμύρες