Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Η τροπική καταιγίδα Arthur σχηματίζεται δίπλα στις ακτές του Τέξας
Η τροπική καταιγίδα Arthur σχηματίζεται δίπλα στις ακτές του Τέξας
Αναμένεται να προκαλέσει βροχή το ύψος της οποίας θα φθάσει μεταξύ 12 και 25 εκατοστών- Αυτά τα φαινόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες έως απειλητικές για τη ζωή στιγμιαίες πλημμύρες
Η τροπική καταιγίδα Άρθουρ σχηματίστηκε δίπλα στις ακτές του Τέξας και αναμένεται να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες σε τμήματα των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, έγινε σήμερα γνωστό από το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.
Πρόκειται για την πρώτη καταιγίδα που κατονομάζεται για την περίοδο των κυκλώνων του Ατλαντικού για το 2026.
Η καταιγίδα εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Πορτ Ο΄ Κόνορ, στο Τέξας, συνοδευόμενη από ανέμους μέγιστης ταχύτητας 65 χλμ/ώρα.
Η τροπική καταιγίδα Arthur αναμένεται να προκαλέσει βροχή το ύψος της οποίας θα φθάσει μεταξύ 12 και 25 εκατοστών. Το ύψος του νερού θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο την Παρασκευή φθάνοντας τα 25 εκατοστά, σε τμήματα του Τέξας, της Λουιζιάνα, του Μισισίπι και της Αλαμπάμα, αλλά και της Τζόρτζια και της Φλόριντα, προειδοποιεί η μετεωρολογική αυτή υπηρεσία με έδρα το Μαϊάμι.
Αυτά τα φαινόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες έως απειλητικές για τη ζωή στιγμιαίες πλημμύρες, τονίζεται.
Πρόκειται για την πρώτη καταιγίδα που κατονομάζεται για την περίοδο των κυκλώνων του Ατλαντικού για το 2026.
Η καταιγίδα εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Πορτ Ο΄ Κόνορ, στο Τέξας, συνοδευόμενη από ανέμους μέγιστης ταχύτητας 65 χλμ/ώρα.
Tropical Storm Arthur has officially formed near the middle of the Texas coast. Our first named storm of the 2026 Atlantic Hurricane season.— Dan Henry (@Fox4Weather) June 17, 2026
Life threatening flooding is expected along portions of the Gulf coast. Here's the latest track. pic.twitter.com/VV2yiBBcU7
Η τροπική καταιγίδα Arthur αναμένεται να προκαλέσει βροχή το ύψος της οποίας θα φθάσει μεταξύ 12 και 25 εκατοστών. Το ύψος του νερού θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο την Παρασκευή φθάνοντας τα 25 εκατοστά, σε τμήματα του Τέξας, της Λουιζιάνα, του Μισισίπι και της Αλαμπάμα, αλλά και της Τζόρτζια και της Φλόριντα, προειδοποιεί η μετεωρολογική αυτή υπηρεσία με έδρα το Μαϊάμι.
Αυτά τα φαινόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες έως απειλητικές για τη ζωή στιγμιαίες πλημμύρες, τονίζεται.
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