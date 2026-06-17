Αναδύθηκε κομμάτι του «Σιδηροδρόμου του Θανάτου» στην Ταϊλάνδη μετά από δεκαετίες κάτω από το νερό, δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για ένα, καθώς οι περισσότεροι σταθμοί έχουν ανακαινιστεί ή κατεδαφιστεί με την πάροδο των ετών. Η απροσδόκητη εμφάνιση του σταθμού Nithe έχει προσελκύσει τουρίστες και ερευνητές από όλο τον κόσμο.Μιλώντας στο Associated Press ο Martyn Fryer, ένας Αυστραλός ερευνητής, του οποίου ο παππούς πέθανε ενώ εργαζόταν στον σιδηρόδρομο το 1942, δήλωσε στο ότι είχε προσπαθήσει να επισκεφθεί τον σταθμό Nithe στο παρελθόν χωρίς όμως επιτυχία. «Έχω πάει στον σταθμό Nithe τρεις φορές στο παρελθόν, αλλά η στάθμη του νερού ήταν πάντα πολύ υψηλή για να μπορέσω πραγματικά να εκτιμήσω τα φανταστικά στοιχεία που προσφέρει, με την εναπομένουσα υποδομή και τη διάταξη του ίδιου του σιδηροδρόμου».Η περίοδος της ξηρασίας στη νοτιοανατολική Ασία συχνά αποκαλύπτει τμήματα του σταθμού. Ωστόσο, τα επίπεδα του νερού έφτασαν σε νέο χαμηλό φέτος και αποστραγγίστηκαν τόσο γρήγορα που η βλάστηση δεν έχει ακόμη αναγεννηθεί, καθιστώντας το Nithe ευκολότερο να μελετηθεί.