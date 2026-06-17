Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί τραμ στο Μιλάνο που χάκαραν κάμερες ασφαλείας για να σχολιάζουν φωτογραφίες γυναικών
Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί τραμ στο Μιλάνο που χάκαραν κάμερες ασφαλείας για να σχολιάζουν φωτογραφίες γυναικών
Είχαν δημιουργήσει ομάδα στο WhatsApp και αντάλλαζαν τις φωτογραφίες
Οδηγοί τραμ στο Μιλάνο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αφού αντάλλαζαν φωτογραφίες γυναικών επιβατών με χυδαία και σεξιστικά σχόλια, σε ομάδα που είχαν δημιουργήσει στο WhatsApp.
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έθεσαν την Τρίτη υπό έρευνα τουλάχιστον έναν υπάλληλο της ATM, της εταιρείας δημόσιων μεταφορών της πόλης, για πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση και για παραβίαση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με σκοπό τη λήψη εικόνων γυναικών επιβατών, όπως αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, διατάχθηκαν έρευνες στις κατοικίες πέντε άλλων ανδρών υπαλλήλων, καθώς και η κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών τους. Οι οδηγοί έκαναν σχόλια σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από κάμερες και εστίαζαν στα πόδια, τα πρόσωπα, το στήθος και τους μηρούς γυναικών επιβατών.
Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως αφού μια γυναίκα επιβάτης παρατήρησε έναν οδηγό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος φορούσε ακόμα τη στολή του και καθόταν μπροστά της, να βλέπει στο κινητό του μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp που περιείχε τέτοιες εικόνες, καθώς και σεξιστικά σχόλια σχετικά με τα σώματα των γυναικών.
Συνειδητοποιώντας ότι οι εικόνες προέρχονταν από τις κάμερες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κάθε τραμ του Μιλάνου για λόγους ασφαλείας, τράβηξε μια φωτογραφία της συνομιλίας και την έστειλε σε μια γνωστή φεμινίστρια ακτιβίστρια, η οποία το ανέφερε στην ATM.
Η ATM, η οποία διεξάγει εσωτερική έρευνα, ανέφερε σε δήλωσή της: «Η ATM ενήργησε άμεσα και με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να διασαφηνίσει πλήρως το περιστατικό, να επαληθεύσει την ορθή χρήση των εργαλείων της εταιρείας και να προστατεύσει τους πελάτες καθώς και τους χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται σωστά κάθε μέρα στην υπηρεσία της πόλης».
Δεν είναι σαφές αν οι εικόνες προήλθαν από το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) ενός μόνο τραμ ή περισσότερων, ούτε αν διαδόθηκαν πέρα από την ομαδική συνομιλία.
Ο Μάρκο Μαρία Ντονζέλι, πρόεδρος της Codacons στη Λομβαρδία -της ιταλικής οργάνωσης προστασίας των καταναλωτών που υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία- δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που πρέπει να διαλευκανθεί, διότι εάν επιβεβαιωθούν τα γεγονότα που έχουν έρθει στο φως, θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρά αδικήματα που τιμωρούνται από τον ποινικό μας κώδικα, γεγονός που θα ανοίξει επίσης τον δρόμο για αστικές αγωγές αποζημίωσης από τα θύματα».
Οι ηγέτες διαφόρων συνδικάτων του τομέα των μεταφορών δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι «ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ισότητα των φύλων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες».
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έθεσαν την Τρίτη υπό έρευνα τουλάχιστον έναν υπάλληλο της ATM, της εταιρείας δημόσιων μεταφορών της πόλης, για πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση και για παραβίαση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με σκοπό τη λήψη εικόνων γυναικών επιβατών, όπως αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, διατάχθηκαν έρευνες στις κατοικίες πέντε άλλων ανδρών υπαλλήλων, καθώς και η κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών τους. Οι οδηγοί έκαναν σχόλια σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από κάμερες και εστίαζαν στα πόδια, τα πρόσωπα, το στήθος και τους μηρούς γυναικών επιβατών.
Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως αφού μια γυναίκα επιβάτης παρατήρησε έναν οδηγό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος φορούσε ακόμα τη στολή του και καθόταν μπροστά της, να βλέπει στο κινητό του μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp που περιείχε τέτοιες εικόνες, καθώς και σεξιστικά σχόλια σχετικά με τα σώματα των γυναικών.
Συνειδητοποιώντας ότι οι εικόνες προέρχονταν από τις κάμερες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κάθε τραμ του Μιλάνου για λόγους ασφαλείας, τράβηξε μια φωτογραφία της συνομιλίας και την έστειλε σε μια γνωστή φεμινίστρια ακτιβίστρια, η οποία το ανέφερε στην ATM.
Η ATM, η οποία διεξάγει εσωτερική έρευνα, ανέφερε σε δήλωσή της: «Η ATM ενήργησε άμεσα και με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να διασαφηνίσει πλήρως το περιστατικό, να επαληθεύσει την ορθή χρήση των εργαλείων της εταιρείας και να προστατεύσει τους πελάτες καθώς και τους χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται σωστά κάθε μέρα στην υπηρεσία της πόλης».
Δεν είναι σαφές αν οι εικόνες προήλθαν από το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) ενός μόνο τραμ ή περισσότερων, ούτε αν διαδόθηκαν πέρα από την ομαδική συνομιλία.
Ο Μάρκο Μαρία Ντονζέλι, πρόεδρος της Codacons στη Λομβαρδία -της ιταλικής οργάνωσης προστασίας των καταναλωτών που υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία- δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που πρέπει να διαλευκανθεί, διότι εάν επιβεβαιωθούν τα γεγονότα που έχουν έρθει στο φως, θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρά αδικήματα που τιμωρούνται από τον ποινικό μας κώδικα, γεγονός που θα ανοίξει επίσης τον δρόμο για αστικές αγωγές αποζημίωσης από τα θύματα».
Οι ηγέτες διαφόρων συνδικάτων του τομέα των μεταφορών δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι «ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ισότητα των φύλων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες».
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