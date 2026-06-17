Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε έξι πεζούς, ο οδηγός συνελήφθη μετά από καταδίωξη και τροχαίο σε drive-thru εστιατορίου
Αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε έξι πεζούς, ο οδηγός συνελήφθη μετά από καταδίωξη και τροχαίο σε drive-thru εστιατορίου
Ο δράστης φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο μετά από απειλή με μαχαίρι - Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας αστυνομικός - Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο Culver City του Λος Άντζελες, καθώς ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά έξι πεζούς, μεταξύ των οποίων και έναν αστυνομικό.
Όπως αναφέρει το ktla, το περιστατικό έγινε γύρω στις 7 μ.μ. μετά από μια κλήση για ένα άτομο που φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο κάποιου απειλώντας τον με μαχαίρι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να χτύπησε δύο άτομα με το όχημά του πριν ξεκινήσει η καταδίωξη από την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα παρέσυρε άλλα τέσσερα στην προσπάθειά του να διαφύγει.
Έως τώρα δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα των πεζών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πολλά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό αφού αυτός συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο στο drive-thru ενός καταστήματος McDonald’s, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό κατά τη διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη. «Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές στην πόλη μας», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης.
Όπως αναφέρει το ktla, το περιστατικό έγινε γύρω στις 7 μ.μ. μετά από μια κλήση για ένα άτομο που φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο κάποιου απειλώντας τον με μαχαίρι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να χτύπησε δύο άτομα με το όχημά του πριν ξεκινήσει η καταδίωξη από την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα παρέσυρε άλλα τέσσερα στην προσπάθειά του να διαφύγει.
Έως τώρα δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα των πεζών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πολλά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό αφού αυτός συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο στο drive-thru ενός καταστήματος McDonald’s, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό κατά τη διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη. «Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές στην πόλη μας», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης.
Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
What started as a carjacking at knifepoint in downtown L.A. left 4 pedestrians, who appeared to have been targeted, injured along with a police officer hurt in a pursuit crash in Culver City, investigators say. https://t.co/DXmHE1qHH9 pic.twitter.com/dtHXTNy45I— KTLA (@KTLA) June 17, 2026
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