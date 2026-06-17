Αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε έξι πεζούς, ο οδηγός συνελήφθη μετά από καταδίωξη και τροχαίο σε drive-thru εστιατορίου
ΚΟΣΜΟΣ
Λος Άντζελες Παράσυρση πεζού Τροχαίο ατύχημα Τραυματίες Καταδίωξη

Αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε έξι πεζούς, ο οδηγός συνελήφθη μετά από καταδίωξη και τροχαίο σε drive-thru εστιατορίου

Ο δράστης φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο μετά από απειλή με μαχαίρι - Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας αστυνομικός -  Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας

Αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε έξι πεζούς, ο οδηγός συνελήφθη μετά από καταδίωξη και τροχαίο σε drive-thru εστιατορίου
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο Culver City του Λος Άντζελες, καθώς ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά έξι πεζούς, μεταξύ των οποίων και έναν αστυνομικό. 

Όπως αναφέρει το ktla, το περιστατικό έγινε γύρω στις 7 μ.μ. μετά από μια κλήση για ένα άτομο που φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο κάποιου απειλώντας τον με μαχαίρι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να χτύπησε δύο άτομα με το όχημά του πριν ξεκινήσει η καταδίωξη από την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα παρέσυρε άλλα τέσσερα στην προσπάθειά του να διαφύγει.



Έως τώρα δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα των πεζών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πολλά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό αφού αυτός συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο στο drive-thru ενός καταστήματος McDonald’s, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό κατά τη διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη. «Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές στην πόλη μας», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
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