Τουλάχιστον 24 νεκροί μετά την πτώση λεωφορείου σε ποταμό στο Μπαγκλαντές, δείτε συγκλονιστικό βίντεο
Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 40 άτομα, αναποδογύρισε και εντοπίστηκε βυθισμένο σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (25/3) στο Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ έχασε τον έλεγχο και έπεσε στον ποταμό Πάντμα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aljazeera, το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 40 άτομα, αναποδογύρισε και εντοπίστηκε βυθισμένο σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων μέσα στον ποταμό.

Όπως αναφέρει ένας αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, οι διασώστες ανέσυραν 22 πτώματα από το εσωτερικό του βυθισμένου λεωφορείου, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, 11 γυναίκες και έξι άνδρες.

Δύο γυναίκες πέθαναν λίγο αργότερα από τη διάσωσή τους.

«Το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί σε πορθμείο όταν έπεσε στον ποταμό. Μερικοί επιβάτες βγήκαν από το λεωφορείο, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», δήλωσε στο AFP μία 35χρονη αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή που του λεωφορείο επιχειρεί να επιβιβαστεί σε ένα φέρι μποτ, χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο νερό.

Εκκωφαντικές είναι οι κραυγές των ανθρώπων που είδαν το τραγικό γεγονός και στη συνέχεια προσπάθησαν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης των επιβατών.

Τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής και 10 δύτες συμμετείχαν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, με την υποστήριξη του στρατού, της αστυνομίας, της ακτοφυλακής και των τοπικών αρχών.

Οι αρχές φοβούνται ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών επιβατών.
