Ισόβια σε 15 άτομα για την επίθεση στο Crocus City Hall στην Ρωσία με 150 νεκρούς
Ισόβια σε 15 άτομα για την επίθεση στο Crocus City Hall στην Ρωσία με 150 νεκρούς
Τον Μάρτιο του 2024 ένοπλοι εισέβαλαν σε αίθουσα συναυλιών και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το κτίριο
Ρωσικό στρατοδικείο επέβαλε σήμερα ποινές ισόβιας κάθειρξης σε τέσσερις Τατζίκους και 11 συνεργούς τους για την ανάμειξή τους σε αιματηρή επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια στον πολυχώρο συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα από την οποία σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος 19 ανθρώπων σε σχέση με αυτή την πιο αιματηρή επίθεση που σημειώνεται στη Ρωσία εδώ και δύο δεκαετίες. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K).
Στους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 19 έως 22 χρόνια, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι ή ένοχοι ή αν θα ασκήσουν έφεση. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κάτι σύνηθες στη Ρωσία για τέτοιες υποθέσεις.
Το ΙSIS-K είναι ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, που κάποτε είχε επιδιώξει να αναλάβει τον έλεγχο σε τμήματα του Ιράκ και της Συρίας. Έχει συνδεθεί με πολλές άλλες σχεδιασμένες επιθέσεις στη νότια Ρωσία και στο Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία χρόνια, μια τάση η οποία έχει ανησυχήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών.
Στις 22 Μαρτίου του 2024 ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το κτίριο παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό.
Η Μόσχα, η οποία τότε βρισκόταν ήδη σε μια διετή πολεμική σύγκρουση με την Ουκρανία, κατηγόρησε το Κίεβο για συμμετοχή στην επίθεση, αλλά ποτέ δεν τεκμηρίωσε τις κατηγορίες της. Οι ουκρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη.
Μετά την επίθεση, η Ρωσία ενίσχυσε τους αντιμεταναστευτικούς νόμους και τη ρητορική της, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός υπηκόων της Κεντρικής Ασίας ζουν και εργάζονται στη χώρα. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και των χωρών της περιοχής.
Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος 19 ανθρώπων σε σχέση με αυτή την πιο αιματηρή επίθεση που σημειώνεται στη Ρωσία εδώ και δύο δεκαετίες. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K).
Στους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 19 έως 22 χρόνια, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι ή ένοχοι ή αν θα ασκήσουν έφεση. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κάτι σύνηθες στη Ρωσία για τέτοιες υποθέσεις.
Το ΙSIS-K είναι ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, που κάποτε είχε επιδιώξει να αναλάβει τον έλεγχο σε τμήματα του Ιράκ και της Συρίας. Έχει συνδεθεί με πολλές άλλες σχεδιασμένες επιθέσεις στη νότια Ρωσία και στο Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία χρόνια, μια τάση η οποία έχει ανησυχήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών.
Στις 22 Μαρτίου του 2024 ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το κτίριο παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό.
Η Μόσχα, η οποία τότε βρισκόταν ήδη σε μια διετή πολεμική σύγκρουση με την Ουκρανία, κατηγόρησε το Κίεβο για συμμετοχή στην επίθεση, αλλά ποτέ δεν τεκμηρίωσε τις κατηγορίες της. Οι ουκρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη.
Μετά την επίθεση, η Ρωσία ενίσχυσε τους αντιμεταναστευτικούς νόμους και τη ρητορική της, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός υπηκόων της Κεντρικής Ασίας ζουν και εργάζονται στη χώρα. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και των χωρών της περιοχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα