Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Αμερικανοί στρατιώτες Eπίθεση στο Ιράν Ιράν ΗΠΑ

Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών ήταν ελαφροί

Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων που εξελίσσονται στο μέτωπο της σύρραξης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών χαρακτηρίζεται ελαφριά, ενώ 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία τους μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως και εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον επίσημο απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει αρχικά το Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 8 σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι τραυματισμοί μικρότερης βαρύτητας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης