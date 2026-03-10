Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών ήταν ελαφροί
Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο.
Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων που εξελίσσονται στο μέτωπο της σύρραξης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών χαρακτηρίζεται ελαφριά, ενώ 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία τους μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο αριθμός των τραυματιών δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως και εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον επίσημο απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει αρχικά το Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 8 σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι τραυματισμοί μικρότερης βαρύτητας.
