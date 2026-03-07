Γερμανός αντικαγκελάριος: Δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν

Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Το λέω ξεκάθαρα, αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RND
Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, σήμερα σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RND.
«Το λέω πολύ ξεκάθαρα: Aυτός δεν είναι ο πόλεμός μας. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κλίνγκμπεϊλ.
Παράλληλα, ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ προειδοποίησε για «τον μεγάλο κίνδυνο να βυθιστούμε όλο και περισσότερο σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν πλέον κανόνες. Δεν θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου ισχύει μόνο ο νόμος του ισχυρότερου».
Ο Γερμανός αντικαγκελάριος εξέφρασε επίσης «σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα αυτού του πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου».
Σημειώνεται ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει από την πλευρά του ότι η κυβέρνησή του συμμεριζόταν «τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σχετικά με το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, την απειλή της Τεχεράνης για το Ισραήλ και την υποστήριξή της στην τρομοκρατία και τις ομάδες πληρεξουσίων».
