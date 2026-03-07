Γερμανός αντικαγκελάριος: Δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν

Το λέω ξεκάθαρα, αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RND