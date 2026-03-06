Η Άγκυρα προσεγγίζει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
Μέση Ανατολή Τουρκία ΝΑΤΟ Ευρώπη Ιράν

Η Άγκυρα προσεγγίζει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ

Η τουρκική διπλωματία προσεγγίζει την Ευρώπη, ενώ παράλληλα αρχίζει να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Ιράν - Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μακρόν

Η Άγκυρα προσεγγίζει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει εύθραυστη, η Άγκυρα επιλέγει να προσεγγίσει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, του οποίου είναι βασικό μέλος, και παράλληλα να συνεχίσει να προβάλλει τη θέση ότι ο αγώνας της Τουρκίας αποβλέπει στην ειρήνη στην περιοχή, την καλή γειτονία και την αδελφοσύνη. Ήδη από την αρχή της κρίσης, η θέση του Τούρκου προέδρου ήταν η ειρηνευτική διαπραγμάτευση, αποφεύγοντας έτσι να χαλάσει τις σχέσεις είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά, δηλαδή με το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Χθες, όμως, μιλώντας σε εκδήλωση μετά τη λήξη της ημερήσιας νηστείας του Ραμαζανίου, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν λιγότερο εγκρατής απέναντι στο Ιράν. Δήλωσε ότι «κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί λανθασμένη στάση που υπονομεύει τις αρχές της γειτονίας και της αδελφοσύνης» και απείλησε ότι «σε περίπτωση που προκύψει απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη μέγιστη προσοχή σε συντονισμό με τους συμμάχους μας».

Η παρατεταμένη ασάφεια για το πόσο θα κρατήσει η αντιπαράθεση του Ιράν με τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στρέφει τώρα την Τουρκία προς το ΝΑΤΟ και την αναζήτηση μιας αυξημένης συνεργασίας με νατοϊκούς συμμάχους. Η τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου Ερντογάν με τον πρόεδρο Μακρόν κάλυψε το θέμα της διμερούς αμυντικής συνεργασίας που έχει καθυστερήσει και είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί, όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ανησυχία των ευρωπαίων και των νατοϊκών συμμάχων για να τονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της σύγκρουσης.

Πάντως, το γεγονός ότι το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή – ύστερα από την εκτόξευση και κατάρριψη πυραύλου κατά της Τουρκίας, αναγκάζει το ΝΑΤΟ να αυξήσει τη στάση της αντιπυραυλικής του άμυνας. Τα 32 κράτη μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν με τους διοικητές του ΝΑΤΟ ότι η στάση θα πρέπει να παραμείνει σε «αυξημένο επίπεδο», μέχρι να υποχωρήσει η απειλή από τις «αδιάκριτες επιθέσεις» του Ιράν σε όλη την περιοχή.

Πηγή: DW
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης