«Υψηλό το ρίσκο, μεγάλη η απόδοση»: Η τελευταία ενημέρωση που έλαβε ο Τραμπ πριν πατήσει το κουμπί
Εκτιμήσεις για βαριές αμερικανικές απώλειες και σχέδια για αλλαγή ολόκλήρης γενιάς στη Μέση Ανατολή, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Epic Fury – Οι σαρωτικοί στόχοι του Τραμπ και η αβεβαιότητα για την τελική έκβαση
Λίγο πριν ξεκινήσει η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν με απώτερο στόχο, όπως αποδείχτηκε, την ανατροπή του καθεστώτος, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από την ομάδα εθνικής ασφάλειας της χώρας του για τον κίνδυνο σοβαρών αμερικανικών απωλειών, αλλά και για την προοπτική μιας ευρύτερης γεωπολιτικής ανατροπής στη Μέση Ανατολή υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων. Η επιχείρηση «Epic Fury», όπως την ονόμασε το Πεντάγωνο, εγκαινίασε έναν νέο - και με αβέβαιο αποτέλεσμα - κύκλο συγκρούσεων στην περιοχή.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι ενημερώσεις προς τον Τραμπ περιέγραφαν την επιχείρηση ως σενάριο «υψηλού ρίσκου – υψηλής απόδοσης». Ο ίδιος ο πρόεδρος αναγνώρισε δημοσίως το διακύβευμα, δηλώνοντας κατά την έναρξη των επιχειρήσεων χθες το πρωί ότι «οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν».
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ τόνισε: «Δεν το κάνουμε για το τώρα, το κάνουμε για το μέλλον, και είναι μια ευγενής αποστολή», προσθέτοντας ότι «εδώ και 47 χρόνια το ιρανικό καθεστώς φωνάζει θάνατος στην Αμερική και διεξάγει αδιάκοπη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών. Δεν θα το ανεχθούμε άλλο».
Οι ενημερώσεις από τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, περιλάμβαναν εκτιμήσεις (που τελικά βγήκαν αληθινές) για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και δράση φιλοϊρανικών οργανώσεων σε Ιράκ και Συρία.
Άλλος αξιωματούχος σημείωνε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο μαζικών πυραυλικών πληγμάτων που θα μπορούσαν να υπερκεράσουν τις αντιαεροπορικές άμυνες, ενώ επισημάνθηκαν και τα όρια των συστημάτων αεράμυνας που είχαν αναπτυχθεί εσπευσμένα στην περιοχή.
February 28, 2026
