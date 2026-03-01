Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν στο Truth Social: Αν μας χτυπήσετε θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν στο Truth Social: Αν μας χτυπήσετε θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί

Σκληρή απάντηση του Αμερικανού προέδρου μετά τις απειλές του Ιράν για αντίποινα

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν στο Truth Social: Αν μας χτυπήσετε θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί
97 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι σήμερα θα πλήξει πολύ σκληρά, πιο σκληρά από ποτέ στο παρελθόν. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!

Πρόεδρος Donald J. Trump
97 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης