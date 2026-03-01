Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν στο Truth Social: Αν μας χτυπήσετε θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί

Σκληρή απάντηση του Αμερικανού προέδρου μετά τις απειλές του Ιράν για αντίποινα

Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι σήμερα θα πλήξει πολύ σκληρά, πιο σκληρά από ποτέ στο παρελθόν. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ!



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!



Πρόεδρος Donald J. Trump