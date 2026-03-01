Χέγκσεθ: Η επίθεση στο Ιράν ήταν η πιο φονική, σύνθετη και ακριβής στην ιστορία
Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δηλώνει ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Τραμπ και ότι «οι ΗΠΑ δεν την ξεκίνησαν αλλά θα την τελειώσουν»
Την έναρξη της στρατιωτικής «Επιχείρησης Επική Οργή» κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «την πιο φονική, πιο σύνθετη και πιο ακριβής αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία», η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως υποστήριξε, «το ιρανικό καθεστώς είχε την ευκαιρία του, όμως αρνήθηκε να συνάψει συμφωνία — και τώρα υφίσταται τις συνέπειες». Πρόσθεσε ότι «εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια, το Ιράν στοχοποιεί και σκοτώνει Αμερικανούς, επιδιώκοντας πάντοτε τα ισχυρότερα όπλα για να προωθήσει τη ριζοσπαστική του υπόθεση».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεκίνησαν αυτή τη σύγκρουση, αλλά θα την τελειώσουν». Προειδοποίησε δε ότι «αν σκοτώσετε ή απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο — όπως έχει κάνει το Ιράν — τότε θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε».
Ο Χέγκσεθ κατέληξε αναφέροντας ότι «οι πολεμιστές μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο και έχουν πλήρως απελευθερωθεί για να επιτύχουν τους στόχους μας», ευχόμενος «η θεία πρόνοια να τους προστατεύει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας αποστολή».
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.
«Η πιο φονική και ακριβής επιχείρηση στην ιστορία»Ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου ξεκίνησε την Επιχείρηση Επική Οργή — την πιο φονική, πιο σύνθετη και πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία».
«Δεν θα ανεχθούμε πυραύλους κατά των Αμερικανών»Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι «δεν θα ανεχθούμε ισχυρούς πυραύλους να στοχεύουν τον αμερικανικό λαό. Αυτοί οι πύραυλοι θα καταστραφούν, μαζί με την παραγωγή πυραύλων του Ιράν». Παράλληλα, δήλωσε ότι «το ιρανικό ναυτικό θα καταστραφεί» και επανέλαβε τη θέση του προέδρου ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».
Overnight, on President Trump’s orders, the Department of War commenced OPERATION EPIC FURY — the most lethal, most complex, and most-precision aerial operation in history.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 28, 2026
The Iranian regime had their chance, yet refused to make a deal — and now they are suffering the…
Μήνυμα προς τις ένοπλες δυνάμεις
Ο Χέγκσεθ κατέληξε αναφέροντας ότι «οι πολεμιστές μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο και έχουν πλήρως απελευθερωθεί για να επιτύχουν τους στόχους μας», ευχόμενος «η θεία πρόνοια να τους προστατεύει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας αποστολή».
