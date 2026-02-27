Τραμπ για Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πυρηνικό πρόγραμμα Πυρηνικά

Τραμπ για Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει

Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, άφησε όμως όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά - Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, επανέλαβε

Τραμπ για Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
UPD: 85 ΣΧΟΛΙΑ
Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Τέξας, τόνισε, ωστόσο, ότι θα διεξαχθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή» και ότι συνεχίζει να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. «Δεν θέλω, αλλά μερικές φορές πρέπει» απάντησε, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Τεχεράνης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» διαμήνυσε, για να προσθέσει: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον αμερικανικό στρατό. Θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει».

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.
UPD: 85 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης