Ανοίγουν καταφύγια στη Μπερ Σεβά του Ισραήλ, η Βρετανία απέσυρε τη διπλωματική της αποστολή από το Ιράν

Μήνυμα καθησυχασμού στους Ισραηλινούς από τον στρατό της χώρας - Να φύγουν από το Ιράν ζητούν από τους πολίτες τους Κίνα και Καναδάς- Προειδοποιήσεις από την πρεσβεία της Κίνας και στους πολίτες της που βρίσκονται στο Ισραήλ