Τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία το πρώτο κατάστημα πώλησης ανθρωποειδών ρομπότ 7S στην Κίνα
Γουχάν Ρομπότ Ανθρωποειδή Ρομπότ

Η λογική λειτουργίας του καταστήματος είναι ίδια όπως και η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης οχημάτων 4S, με τη διαφορά ότι πουλάει ανθρωποειδή ρομπότ

Στις 10 το πρωί ακριβώς της 17ης Φεβρουαρίου, δύο ανθρωποειδή ρομπότ με ύψος 1,3 μέτρων τέθηκαν σε λειτουργία στη βιτρίνα ενός καταστήματος στην πόλη Γουχάν την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα.

Τα ρομπότ ενεργοποιήθηκαν με χορευτικό συντονισμό, σηματοδοτώντας την έναρξη της καθημερινής λειτουργίας του πρώτου καταστήματος ανθρωποειδών ρομπότ 7S στην Κίνα.



Η λογική λειτουργίας του καταστήματος είναι ίδια όπως και η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης οχημάτων 4S, με τη διαφορά ότι πουλάει ανθρωποειδή ρομπότ περιλαμβάνοντας τις πωλήσεις, την τεχνητή υποστήριξη, τα ανταλλακτικά, αλλά και την κάλυψη των αναγκών της συνολικής βιομηχανικής αλυσίδας από τα ανταλλακτικά και τη συνολική λειτουργία των ρομπότ, μέχρι τις εφαρμογές που εκτελούνται επί τη βάσει προκαθορισμένων σεναρίων.

Από τη έναρξη της λειτουργίας του, τον Νοέμβριο του 2025, το αναφερόμενο κατάστημα στη Γουχάν τελεί υπό τη διαχείριση του κέντρου, Hubei Humanoid Robot Innovation Center, ενώ έχει εξελιχθεί στο τοπόσημο τεχνολογίας ενός εμπορικού κέντρου, εντός της αναπτυξιακής τεχνολογικής ζώνης, the Wuhan East Lake High-Tech Development Zone, που είναι γνωστή και ως η Κοιλάδα Οπτικής της Κίνας (Optics Valley of China), συγκροτώντας ένα σύγχρονο κέντρο τεχνολογίας στη Χουμπέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία αρχείου
