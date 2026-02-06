Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Άγριος θάνατος 24χρονης influencer στην Ουγκάντα: Τη βρήκαν στραγγαλισμένη στο σπίτι της
Έχουν συλληφθεί τρεις ύποπτοι - Η πόρτα του διαμερίσματός της ήταν ανοιχτή όταν την εντόπισαν νεκρή την περασμένη Τετάρτη
Άγριο θάνατο βρήκε η 24χρονη influencer από την Ουγκάντα, Ντιάνα Ναμουλίντε, η οποία την Τετάρτη βρέθηκε στραγγαλισμένη στο διαμέρισμά της στην πόλη Καμπάλα.
Το πτώμα της 24χρονης, η οποία στο διαδίκτυο ήταν γνωστή ως Diana Skys, βρήκαν φίλοι της όταν πήγαν να ελέγξουν το σπίτι της και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματός της ήταν ανοιχτή.
Σύμφωνα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ναμουλίντε βρέθηκε με σημάδια που συνάδουν με στραγγαλισμό.
Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εντοπίσει τρεις υπόπτους, με δύο άτομα να βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση.
Όπως μεταδίδεται, ένας από τους συλληφθέντες είναι φύλακας ασφαλείας στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αντικείμενα που πιστεύεται ότι έχουν κλαπεί από το σπίτι της 24χρονης.
Η Ναμουλίντε είχε περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram και το TikTok, όπου μοιραζόταν περιεχόμενο σχετικά με την ομορφιά, τη μόδα, τον τρόπο ζωής και τα ταξίδια.
Στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram, στις 3 Φεβρουαρίου μία ημέρα πριν βρεθεί το πτώμα της, η 24χρονη παρουσίαζε ένα μοντέρνο look συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Dianah σημαίνει τέλειο φως. Θεά της φωτιάς».
