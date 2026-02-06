Άγριος θάνατος 24χρονης influencer στην Ουγκάντα: Τη βρήκαν στραγγαλισμένη στο σπίτι της
ΚΟΣΜΟΣ
influencer Ουγκάντα Στραγγαλισμός

Άγριος θάνατος 24χρονης influencer στην Ουγκάντα: Τη βρήκαν στραγγαλισμένη στο σπίτι της

Έχουν συλληφθεί τρεις ύποπτοι - Η πόρτα του διαμερίσματός της ήταν ανοιχτή όταν την εντόπισαν νεκρή την περασμένη Τετάρτη

Άγριος θάνατος 24χρονης influencer στην Ουγκάντα: Τη βρήκαν στραγγαλισμένη στο σπίτι της
11 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριο θάνατο βρήκε η 24χρονη influencer από την Ουγκάντα, Ντιάνα Ναμουλίντε, η οποία την Τετάρτη βρέθηκε στραγγαλισμένη στο διαμέρισμά της στην πόλη Καμπάλα.

Το πτώμα της 24χρονης, η οποία στο διαδίκτυο ήταν γνωστή ως Diana Skys, βρήκαν φίλοι της όταν πήγαν να ελέγξουν το σπίτι της και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματός της ήταν ανοιχτή.

Σύμφωνα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ναμουλίντε βρέθηκε με σημάδια που συνάδουν με στραγγαλισμό.





Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εντοπίσει τρεις υπόπτους, με δύο άτομα να βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση.

Κλείσιμο
Όπως μεταδίδεται, ένας από τους συλληφθέντες είναι φύλακας ασφαλείας στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αντικείμενα που πιστεύεται ότι έχουν κλαπεί από το σπίτι της 24χρονης.

Η Ναμουλίντε είχε περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram και το TikTok, όπου μοιραζόταν περιεχόμενο σχετικά με την ομορφιά, τη μόδα, τον τρόπο ζωής και τα ταξίδια.



Στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram, στις 3 Φεβρουαρίου μία ημέρα πριν βρεθεί το πτώμα της, η 24χρονη παρουσίαζε ένα μοντέρνο look συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Dianah σημαίνει τέλειο φως. Θεά της φωτιάς».


11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης