Πυρηνικά χωρίς όρια: ΗΠΑ, Ρωσία και ο πλανήτης σε αχαρτογράφητα νερά - Τραμπ και Πούτιν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν κατά βούληση το οπλοστάσιό τους

Η συνθήκη New START λήγει την Πέμπτη - Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη εισέρχονται σε μια περίοδο χωρίς μηχανισμούς ελέγχου, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διεθνή ασφάλεια