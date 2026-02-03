Κρεμλίνο: Ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά την εκπνοή της συνθήκης New Start
Κρεμλίνο: Ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά την εκπνοή της συνθήκης New Start

Η ισχύς της συνθήκης New Start για τη μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου

Η Μόσχα εξακολουθεί να μην έχει λάβει απάντηση από την Ουάσινγκτον στην πρωτοβουλία της Ρωσίας για την παράταση της συνθήκης για τη μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως ανέφερε, «ο χρόνος πλέον συρρικνώνεται και σε λίγες ημέρες ο κόσμος ενδέχεται να βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα».

Η ισχύς της συνθήκης New Start για τη μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων (START III) εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Παράλληλα, η επίσημη παράταση δεν είναι πλέον δυνατή, καθώς η διαδικασία προέβλεπε μόνο μία πενταετή ανανέωση, την οποία οι δύο πλευρές αξιοποίησαν το 2021.

Το περασμένο φθινόπωρο, ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε προτείνει τη συνέχιση της εφαρμογής των όρων της συνθήκης για ακόμη έναν χρόνο, έως τον Φεβρουάριο του 2027. Την ίδια περίοδο, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εισηγήθηκε η επανενεργοποίηση της New Start να συνδεθεί με την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε αντιδράσει θετικά στην πρόταση αυτή.
