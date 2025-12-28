Πόσο κοντά σε μια πυρηνική κρίση βρίσκεται ο πλανήτης; Η Κίνα με τις 100 νέες κεφαλές ετησίως, η εκπνέουσα Συνθήκη «New Start» και οι απειλές Ρωσίας-ΗΠΑ

Δύο κομβικά ορόσημα το πρώτο εξάμηνο του 2026 καθορίζουν τις εξελίξεις: η λήξη, στις 5 Φεβρουαρίου, της αμερικανορωσικής συνθήκης New Start και η Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη





Το νομικό και θεσμικό οικοδόμημα, που εδώ και δεκαετίες ρυθμίζει τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, απειλείται με περαιτέρω αποσύνθεση το 2026, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας. Δύο κομβικά ορόσημα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αναμένεται να καθορίσουν τις εξελίξεις: η λήξη, στις 5 Φεβρουαρίου, της διμερούς αμερικανορωσικής συνθήκης New Start και η Διάσκεψη Αναθεώρησης (Revcon) της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη.







Η πρόεδρος του Bulletin of the Atomic Scientists, Αλεξάντρα Μπελ, προειδοποίησε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι «οι προοπτικές του οικοδομήματος του ελέγχου των πυρηνικών είναι δυσοίωνες», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη Revcon «ιδιαίτερα δύσκολη».



Από ρωσικής πλευράς, ο διευθυντής του Κέντρου Σπουδών για την Ενέργεια και την Ασφάλεια της Μόσχας, Αντον Χλοπκόφ, σημείωσε σε διαδικτυακή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών ότι ο κόσμος βρίσκεται «στο σημείο της σχεδόν καθολικής αποξήλωσης» του συστήματος ελέγχου, τονίζοντας πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, στόχος θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη όσων μηχανισμών παραμένουν λειτουργικοί.







Όπως επισημαίνει η Εμανουέλ Ματρ της Fondation pour la recherche stratégique, το σύστημα ελέγχου εξοπλισμών, το οποίο οικοδομήθηκε επί δεκαετίες γύρω από τον άξονα Ουάσινγκτον - Μόσχας, αποδυναμώνεται πλέον τόσο από την τεχνολογική πρόοδο όσο και από την ενίσχυση της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος.



Η ανάδυση ενός τριπολικού πυρηνικού συστήματος,



Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να εγκαταλείψουν τη New Start, εκτιμώντας ότι δεν εξυπηρετεί πλέον τα στρατηγικά τους συμφέροντα, καθώς περιορίζει μόνο τη σχέση με τη Ρωσία.



Την ίδια στιγμή, η Κίνα, η οποία μέχρι σήμερα απορρίπτει έναν τριμερή διάλογο για τον έλεγχο των εξοπλισμών, ενισχύει ραγδαία το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Όπως επισήμανε το International Institute for Strategic Studies, το Πεκίνο κατασκευάζει περίπου 100 νέες



Παρά ταύτα, ειδικοί εκτιμούν ότι η άμεση λήξη της συνθήκης δεν θα επιφέρει αυτομάτως δραματικές αριθμητικές αυξήσεις οπλικών συστημάτων. Υπάρχει, τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Μόσχα, περιορισμένο περιθώριο επαναφοράς συστημάτων σε υπηρεσία, ενώ υφίστανται πρακτικοί περιορισμοί που επιβραδύνουν μια ταχεία αναβάθμιση ισχύος.



Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σταδιακή εγκατάλειψη των εργαλείων ελέγχου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας πυρηνικής κρίσης, σε έναν κόσμο με μειωμένες δυνατότητες συλλογικής διαχείρισης. Όπως συνοψίζει η Ματρ, ακόμη και αν η Revcon δεν καταλήξει σε συμφωνία, οι συνέπειες δεν θα είναι άμεσες, αλλά όσο αποδυναμώνεται η NPT, τόσο περιορίζεται η ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να προσφέρει συλλογικές λύσεις σε περίπτωση κρίσης.