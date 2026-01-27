Σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα οι τραυματίες από το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ
Σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα οι τραυματίες από το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συνείδηση και υπόκεινται σε αξονική τομογραφία στη σπονδυλική στήλη

Σε σοκ παραμένει η φίλαθλη Ελλάδα από την είδηση του τραγικού θανάτου 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6 στην Ρουμανία, ενώ βρίσκονταν σε βαν στον δρόμο για τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, οι τραυματίες από το τροχαίο έχουν διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, έχουν συνείδηση και υπόκεινται σε αξονική στην σπονδυλική στήλη.

Σημειώνεται ότι μέσα στο μοιραίο μίνι βαν ήταν συνολικά 10 άτομα.

Συγκλονιστικό βίντεο

Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6.

Στο βίντεο φαίνεται το μαύρο βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί προσπέραση και στη συνέχεια να χάνει τον έλεγχο και να συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Το μαύρο όχημα που μετέφερε τους Έλληνες μετατρέπεται σε άμορφη μάζα και βγαίνει εκτός του δρόμου.

Το βίντεο με τη σύγκρουση:

Momentul impactului a fost filmat. Carnagiu pe o șosea nu departe de Timișoara. 6 morți

