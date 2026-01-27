Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» ανέφερε ο πρωθυπουργός
Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.
«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης.
Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».
Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.
Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
