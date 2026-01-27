Ιβάν Σαββίδης: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δήλωσε συντετριμμένος από την απώλεια των επτά φίλων του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία
Ο ΠΑΟΚ βιώνει μια νέα τραγωδία θρηνώντας την απώλεια επτά νεαρών οπαδών του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Λουγκόζ της Ρουμανίας.
Ο Ιβάν Σαββίδης αφού επικοινώνησε με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να παρασχεθεί η κάθε δυνατή βοήθεια, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.
Ιβάν Σαββίδης»
