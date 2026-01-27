Λουτσέσκου για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Η θλίψη είναι τεράστια, είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια
SPORTS
ΠΑΟΚ Ρουμανία Ραζβάν Λουτσέσκου Δυστύχημα

Λουτσέσκου για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Η θλίψη είναι τεράστια, είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε μέσο της Ρουμανίας για τον θάνατο των φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στην πατρίδα του

Λουτσέσκου για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Η θλίψη είναι τεράστια, είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα στην πατρίδα του στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» αναφέρθηκε και για τις οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου 

«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι και λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης