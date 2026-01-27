Λουτσέσκου για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Η θλίψη είναι τεράστια, είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε μέσο της Ρουμανίας για τον θάνατο των φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στην πατρίδα του
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα στην πατρίδα του στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» αναφέρθηκε και για τις οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.
Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου
«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.
Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι και λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.
Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».
