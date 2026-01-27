Πρωθυπουργός Ρουμανίας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία»
Πρωθυπουργός Ρουμανίας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία»
Με ανάρτησή του ο Ίλιε Μπολογιάν εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ρουμανικής κυβέρνησης για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ
Τα συλλυπητήριά της ρουμανικής κυβέρνησης προς τις οικογένειες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας, Ίλιε Μπολογιάν.
«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα στην κομητεία Τίμις.
Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», έγραψε ο Μπολογιάν.
Υπενθυμίζεται ότι οι άτυχοι φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά επέβαιναν σε βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας στον δρόμο για τη Λυόν, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη με την ομώνυμη ομάδα.
