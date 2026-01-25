Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης

«Ο Έντι Ράμα δεν είχε κάνει ποτέ αίτηση στο Πρόγραμμα Κόκκαλη, μας τίμησε όμως όπως πολλοί ηγέτες της ΝΑ Ευρώπης με τη συμμετοχή του ως δήμαρχος σε ομιλίες που οργανώσαμε στο Χάρβαρντ» έγραψε ο Πέτρος Κόκκαλης στη Νίκη Τζαβέλλα, που του απάντησε «δεν θα σας αντικρούσω»