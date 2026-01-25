Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης
«Ο Έντι Ράμα δεν είχε κάνει ποτέ αίτηση στο Πρόγραμμα Κόκκαλη, μας τίμησε όμως όπως πολλοί ηγέτες της ΝΑ Ευρώπης με τη συμμετοχή του ως δήμαρχος σε ομιλίες που οργανώσαμε στο Χάρβαρντ» έγραψε ο Πέτρος Κόκκαλης στη Νίκη Τζαβέλλα, που του απάντησε «δεν θα σας αντικρούσω»
Δεν θα σας αντικρούσω, ήταν η απάντηση της κυρίας Τζαβέλλα.
Δείτε τον διάλογό τους στο Χ
Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με όσα είχε γράψει νωρίτερα στο Χ η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η κυρία Τζαβέλλα ήταν αντιπρόεδρος. Η Νίκη Τζαβέλλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, είπε πως η ίδια ήταν αυτή που επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος.
Ήμουν υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων . Ως Αντιπρόεδρος .Τον είχα σχεδόν λυπηθεί , είχε δυνατή θέληση να προχωρήσει .Η μητέρα Ελληνιδα .— Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026
Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλλα, η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».
Έγραψε η κυρία Τζαβέλλα: «Πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος. Τον επέλεξα με την πολυ καλή γνώση μου της Αλβανίας, λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισό μειονοτικός, είχε τις αιτούμενες προϋποθεσεις (δήμαρχος, που δεν είχαν άλλοι μειονοτικοί. Ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός), και ήταν σίγουρα ικανός. Ο αλλος Αλβανος που σπουδάσαμε έφτασε να γίνει υπουργός Οικονομικών, του είχα βαφτίσει το παιδί (πέθανε αυτός νεαρός). Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στην ΝΑ Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθεσεις για εκπαίδευση στο Χαρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της ΝΑ Ευρώπης προήλθαν από το Ίδρυμα αυτο. Αστέρια!».
Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο .— Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026
Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία , από ο,τι αυτός .
Με ΚΟΡΥΦΑΙΟ λάθος μου , ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χαρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος.
ΓΙΑΥΤΟ μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο Δήμαρχο…
Η ανάρτηση της κυρίας Τζαβέλλα ήρθε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα.
Ο δημοσιογράφος στον οποιον έκανε bullying ο homoNeanderthal Ραμα, είναι ο Ελληνοαμερικανος ΤΖΩΝ ΝΤΕΦΤΕΡΙΟΥΣ .— Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026
30 χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ στο CNN , κ επικεφαλής του CNN Middle East.
Μου μεταφέρουν ότι άφωνο το κοινό παρακολούθησε την απρόκλητη πρωτοφανή αυτή επίθεση ενός…
