Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης
ΚΟΣΜΟΣ
Έντι Ράμα Νίκη Τζαβέλλα Υποτροφία Χάρβαρντ

Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης

«Ο Έντι Ράμα δεν είχε κάνει ποτέ αίτηση στο Πρόγραμμα Κόκκαλη, μας τίμησε όμως όπως πολλοί ηγέτες της ΝΑ Ευρώπης με τη συμμετοχή του ως δήμαρχος σε ομιλίες που οργανώσαμε στο Χάρβαρντ» έγραψε ο Πέτρος Κόκκαλης στη Νίκη Τζαβέλλα, που του απάντησε «δεν θα σας αντικρούσω»

Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης
UPD: 402 ΣΧΟΛΙΑ
O Έντι Ράμα έλαβε υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ, ισχυρίστηκε, με ανάρτησή της στο Χ, η Νίκη Τζαβέλλα. Την ανάρτησή της, ωστόσο, «διόρθωσε», με δική του ανάρτηση ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος της έγραψε στο Χ. «Δεν θυμάστε καλά, ο Έντι Ράμα δεν είχε κάνει ποτέ αίτηση στο Πρόγραμμα Κόκκαλη. Μας τίμησε όμως όπως πολλοί ηγέτες της ΝΑ Ευρώπης με τη συμμετοχή του ως Δήμαρχος σε ομιλίες που οργανώσαμε στο Χάρβαρντ».

Δεν θα σας αντικρούσω, ήταν η απάντηση της κυρίας Τζαβέλλα.

Δείτε τον διάλογό τους στο Χ

Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα - Δεν θυμάστε καλά, την διόρθωσε ο Πέτρος Κόκκαλης


Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με όσα είχε γράψει νωρίτερα στο Χ η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η κυρία Τζαβέλλα ήταν αντιπρόεδρος. Η Νίκη Τζαβέλλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, είπε πως η ίδια ήταν αυτή που επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος.



Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλλα, η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».

Κλείσιμο
Έγραψε η κυρία Τζαβέλλα: «Πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος. Τον επέλεξα με την πολυ καλή γνώση μου της Αλβανίας, λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισό μειονοτικός, είχε τις αιτούμενες προϋποθεσεις (δήμαρχος, που δεν είχαν άλλοι μειονοτικοί. Ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός), και ήταν σίγουρα ικανός. Ο αλλος Αλβανος που σπουδάσαμε έφτασε να γίνει υπουργός Οικονομικών, του είχα βαφτίσει το παιδί (πέθανε αυτός νεαρός). Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στην ΝΑ Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθεσεις για εκπαίδευση στο Χαρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της ΝΑ Ευρώπης προήλθαν από το Ίδρυμα αυτο. Αστέρια!».



Η ανάρτηση της κυρίας Τζαβέλλα ήρθε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα.

UPD: 402 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης