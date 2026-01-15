«Νομίζεις ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αλλά δεν είστε» - Παραλήρημα Ράμα εναντίον Έλληνα δημοσιογράφου, δείτε βίντεο



Αναίτια επίθεση κατά ενός ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου ο οποίος συντόνιζε την συζήτησε την οποία συμμετείχε, έκανε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα , κατά τη διάρκεια της συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι. Μεταξύ άλλων ο Ράμα του είπε «δεν είσαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όπως νομίζεις», ενώ τον κατηγόρησε ότι μειώνει την οικονομική αξία της συμφωνίας των Τιράνων με τη Σαουδική Αραβία.Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ελληνικής καταγωγής συντονιστήςεπί δεκαετίες δημοσιογράφος στο CNN, πρόφερε λάθος το όνομα του Έντι Ράμα αλλά και του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνηση τους.Μόλις οι δύο ηγέτες ανέβηκαν στην σκηνή για την συζήτηση, ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός απλώς διόρθωσε τον Ντεφτέριο για το λάθος του μετά από προτροπή, μάλιστα, του ίδιου του δημοσιογράφου. Αμέσως μετά ο Έντι Ράμα, τον διόρθωσε επίσης , αλλά φανερά ενοχλημένος, κατηγορώντας τον ότι πρόφερεΣτην συνέχεια της συζήτησης και καθώς συζητούσαν για τις ενεργειακές επενδύσεις που γίνονται στην Αλβανία ο Έντι Ράμα είπε «να ευχαριστήσουμε τον μέντορα μας Sultan Al Jaber» (τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον ξέρει. Ο Ντεφτέριος με την σειρά του και χάριν αστεϊσμού του απάντησε χαμογελώντας «πώς δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι (ο Sultan Al Jaber)», καλώντας το κοινό να χειροκροτήσει.ειρωνεύτηκε τον δημοσιογράφο λέγοντας του: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αλλά δεν είσαι».Οι επιθέσεις του Έντι Ράμα προς τον δημοσιογράφο και την καταγωγή του δεν σταμάτησαν εκεί καθώς προς το τέλος της συζήτησής τους, του απευθύνθηκε εκ νέου με επιθετικό τρόπο με αφορμή το ύψος μιας επένδυσης στην Αλβανία. Ο δημοσιογράφος μίλησε για 1 δισ. με τον Ράμα να τον διορθώνει δύο φορές λέγοντας του ότι είναι περισσότερα. «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ».

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

…...

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.