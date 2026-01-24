Επανεκκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
Δεύτερη μέρα των συζητήσεων σήμερα με στόχο τη συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην Ουκρανία
Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.
Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες. Το επίκεντρο των χθεσινών διαπραγματεύσεων ήταν οι ζώνες ασφαλείας και οι μηχανισμοί ελέγχου των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας.
Δεδομένου ότι η συνάντηση είναι κλειστή, δεν είναι ακόμη γνωστό τι θα προκύψει από τη σημερινή ημέρα.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.
❗️Trilateral talks on Ukraine have resumed in Abu Dhabi, Western news agency reports— Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 24, 2026
The first meeting of the Russia-US-Ukraine working group on security issues was held on Friday.
👇 Watch a video fragment of Friday's meeting in Abu Dhabi. https://t.co/YnjNzZFwmB pic.twitter.com/cMy7K8h3j2
