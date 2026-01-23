ΗΠΑ, Κίεβο και Μόσχα διαβουλεύονται στο Άμπου Ντάμπι για την ειρήνη στην Ουκρανία: Πόσο κοντά είμαστε στον λευκό καπνό

Στο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίουπου έχει καταρτίσει ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται ότι η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας. Ήδη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις σε «στρατιωτικούς κόμβους» στην Ουκρανία, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».Στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν αποκλειστικά αντιπροσωπείες και όχι πολιτικοί ηγέτες. Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτήκαι τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, ενώ η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι επικεφαλής της αποστολής της (αποτελείται μόνο από στρατιωτικά στελέχη) είναι ο ναύαρχος. Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν,, αναμένεται να έχει ξεχωριστές συνομιλίες για οικονομικά ζητήματα με τονΑναλυτές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται παρόμοια πρωτοβουλία. Τον περασμένο Νοέμβριο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και από τις τρεις πλευρές είχαν βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν συμμετείχαν όλοι στην ίδια αίθουσα. Αντίστοιχα, τον Μάιο της περασμένης χρονιάς πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Τουρκία, η οποία, παρά τις αρχικές προσδοκίες, διήρκεσε μόλις δύο ώρες χωρίς απτό αποτέλεσμα.Ακόμη, τον Αύγουστο, η ιστορική συνάντηση τουμε τονστην Αλάσκα είχε φέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών έναντι του τερματισμού των εχθροπραξιών, χωρίς όμως να καταλήξει σε συγκεκριμένες συμφωνίες.Όπως επισημαίνει τοοι τρέχουσες συνομιλίες αποτελούν «σημαντική στιγμή», ωστόσο απαιτείται συγκράτηση, καθώς όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στις συζητήσεις, έχουν βρεθεί ξανά στο παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις. Σύμφωνα με την ίδια, η ταχύτητα με την οποία συμφωνήθηκε η διεξαγωγή των επαφών στο Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να υποδηλώνει ότι και οι τρεις πλευρές έχουν τουλάχιστον εξετάσει έναν πιθανό συμβιβασμό που θα μπορούσαν να αποδεχθούν.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή του, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλείται το Sky News, πρόκειται για τον μοναδικό στενό συνεργάτη τουπου η«λαμβάνει πραγματικά σοβαρά υπόψη», γεγονός που καθιστά την παρουσία του στις συνομιλίες «ιδιαίτερα σημαντική».