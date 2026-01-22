Το "Top gun" look του Μακρόν εκτόξευσε τη μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας γυαλιών
Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας

Τα γυαλιά ηλίου (τύπου aviator) με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας οδήγησαν τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σε άνοδο σχεδόν 28% σήμερα αφού οι φωτογραφίες του προέδρου με αυτή την εμφάνιση έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκει η γαλλική μάρκα πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01 με τιμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 659 ευρώ.

Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Memes, σχόλια και εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιες αναφορές στην ταινία του 1986 Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ..

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, η οποία έγινε σε κλειστό χώρο, έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.
