Ειρωνείες Τραμπ για τα... όμορφα γυαλιά του Μακρόν: «Τι στο καλό συνέβη;», δείτε βίντεο
«Μου αρέσει ο Μακρόν, πραγματικά μου αρέσει είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του
Αναφορά στα γυαλιά ηλίου που φόρεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στο Νταβός την Τρίτη έκανε ο, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας ειρωνικά αυτό που χαρακτήρισε «όμορφα γυαλιά ηλίου», διερωτήθηκε δημοσίως «τι στο καλό συνέβη;», προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο. «Μου αρέσει [ο Μακρόν], πραγματικά μου αρέσει είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με τον Μακρόν -μιμούμενος τη φωνή του- και πώς απείλησε να επιβάλει δασμούς στα γαλλικά προϊόντα, εκτός αν ο Γάλλος πρόεδρος συμφωνούσε με τις απαιτήσεις του Τραμπ σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων.
Ο Γαλλος πρόεδρος εμφανίστηκε την Τρίτη στο Νταβός φορώντας γυαλιά ηλίου τα οποία είχε υιοθετήσει για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Παρίσι, έπειτα από πρόβλημα στο μάτι.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, στις 15 Ιανουαρίου, ο Μακρόν είχε αναφερθεί δημοσίως σε εμφανές πρόβλημα στο μάτι του, το οποίο τότε παρουσίαζε έντονο ερεθισμό.
«Πρέπει να σας ζητήσω να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εικόνα του ματιού μου», είχε δηλώσει απευθυνόμενος στους στρατιώτες. «Πρόκειται για κάτι απολύτως ακίνδυνο. Δείτε το απλώς ως μια ακούσια αναφορά στο “μάτι του τίγρη” για την αρχή της χρονιάς. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας. Και είναι απόλυτη», είχε προσθέσει.
