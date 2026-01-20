Με γυαλιά ηλίου και στο Νταβός ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του

H διεθνής κοινότητα εισέρχεται σε μια φάση «αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομικής σκοπιάς, τόνισε κατά την ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος