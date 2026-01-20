Με γυαλιά ηλίου και στο Νταβός ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
H διεθνής κοινότητα εισέρχεται σε μια φάση «αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομικής σκοπιάς, τόνισε κατά την ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος
Φορώντας γυαλιά ηλίου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του αλλά την ομιλία του στο Νταβός ο Εμανουέλ Μακρόν.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες με πρησμένο και κόκκινο μάτι στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. «Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου» είχε πει στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».
Από τότε, ο Μακρόν εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου.
«Αρκεί να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα» ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια εμφανή «στροφή προς τον αυταρχισμό», αλλά και για τις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να μαίνονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη μέσα στο 2024.
«Η σύγκρουση έχει πλέον κανονικοποιηθεί», τόνισε, προειδοποιώντας για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.
Les images d'Emmanuel Macron à son arrivée à Davos pic.twitter.com/lYqz5cwxh9— BFM (@BFMTV) January 20, 2026
Η ομιλία του στο ΝταβόςΟ Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στο World Economic Forum στο Νταβός υποστήριξε ότι είναι πλέον σαφές πως η διεθνής κοινότητα εισέρχεται σε μια φάση «αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομικής σκοπιάς.
