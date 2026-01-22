Politico: H Ευρώπη παραδέχεται ότι ο Τραμπ δεν είναι με το μέρος της - «Το αμερικανικό όνειρό μας έχει πεθάνει»
Ο Τραμπ μπορεί να απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας στη Γροιλανδία, όμως το ρήγμα με τους Ευρωπαίους είναι βαθύ και η ζημιά έχει γίνει
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν καταλήξει σε ένα δύσκολο συμπέρασμα: οι Αμερικανοί είναι πλέον «οι κακοί». Καθώς οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ συγκεντρώνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο κορυφής, αυτή η εκτίμηση κυριαρχεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με εννέα διπλωμάτες της ΕΕ, που μίλησαν στο Politico. Πρόκειται για αξιωματούχους από χώρες με διαφορετικό ιστορικό βαθμό εγγύτητας προς τις ΗΠΑ, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η αλλαγή οπτικής είναι ιδιαίτερα έντονη σε κράτη, που παραδοσιακά διατηρούσαν τους στενότερους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.
Το αίσθημα ανησυχίας και καχυποψίας παραμένει, και η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης πως κατέληξε σε συμφωνία για τη Γροιλανδία και ότι τελικά δεν θα επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες. Μια δήλωση που υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έχει πλέον εξελιχθεί σε κάτι πολύ ευρύτερο από την τελευταία μόνο κρίση στις διατλαντικές σχέσεις.
Οι βλέψεις του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, τις οποίες παρουσίασε νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο Νταβός της Ελβετίας, ζητώντας «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση του νησιού, λειτούργησαν ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, είχαν κρατηθεί από την ελπίδα ότι οι χειρότεροι φόβοι τους για τη χώρα που στήριξε την ευρωπαϊκή ασφάλεια από το 1945 δεν θα επιβεβαιώνονταν.
Όμως η στιγμή της διπλωματικής ευγένειας «έχει τελειώσει» και «ήρθε η ώρα να σταθούμε απέναντι στον Τραμπ», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.
Αρκετοί από τους διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε το POLITICO για το συγκεκριμένο άρθρο —όλοι ανώνυμα λόγω της ευαίσθητης φύσης της δουλειάς τους— ανέφεραν ότι αισθάνονται προσωπικά προδομένοι. Κάποιοι είχαν σπουδάσει ή εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της εμβάθυνσης των διατλαντικών σχέσεων.
«Το αμερικανικό μας όνειρο πέθανε», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ από χώρα που συγκαταλεγόταν στους πιο ένθερμους υποστηρικτές των διατλαντικών δεσμών. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε».
Η συλλογική αυτή συνειδητοποίηση της Ευρώπης αναμένεται να αποτυπωθεί στη σύνοδο κορυφής — όχι μόνο μέσα από ενδεχόμενες αποφάσεις για την προετοιμασία αντιποίνων στο εμπόριο απέναντι στις ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο Τραμπ αλλάξει ξανά στάση και προχωρήσει στις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία.
Θα φανεί επίσης στις τοποθετήσεις που αναμένεται να ανταλλάξουν οι ηγέτες, αρχικά κατ’ ιδίαν και στη συνέχεια δημόσια. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε αυτή τη γραμμή στη δική του ομιλία στο Νταβός, τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» και ότι «οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν δεν τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού».
European governments have reached a difficult conclusion: The Americans are the baddies now.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 22, 2026
As leaders of the EU’s 27 countries assemble in Brussels for an emergency summit, that assessment is predominant across almost all capitals in Europe.https://t.co/QfhJef5Wnd
