Ο Τραμπ «καβαλά» πολική αρκούδα στο πρωτοσέλιδο του Economist μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το εμβληματικό ζώο της Αρκτικής

Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του για τη Γροιλανδία στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ πρωταγωνιστεί στο πρωτοσέλιδο του Economist.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το εμβληματικό ζώο της Αρκτικής.



Το περιοδικό συνδέει ευθέως τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Μάλιστα, η συμφωνία σύμφωνα με τον Τραμπ θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.
