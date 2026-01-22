Ο Τραμπ «καβαλά» πολική αρκούδα στο πρωτοσέλιδο του Economist μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία
Ο Τραμπ «καβαλά» πολική αρκούδα στο πρωτοσέλιδο του Economist μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία
Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του για τη Γροιλανδία στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ πρωταγωνιστεί στο πρωτοσέλιδο του Economist.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το εμβληματικό ζώο της Αρκτικής.
Το περιοδικό συνδέει ευθέως τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Μάλιστα, η συμφωνία σύμφωνα με τον Τραμπ θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.
The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V— The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026
