Ο Τραμπ αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία, δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και την Αρκτική, η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική τόσο για την Ουάσινγκτον όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία