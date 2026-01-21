Ο Τραμπ αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία, δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και την Αρκτική, η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική τόσο για την Ουάσινγκτον όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους δασμούς που είχε ανακοινώσει ότι θα επέβαλε στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έσπευσαν να βοηθήσουν στρατιωτικά τη Γροιλανδία.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε ότι πήρε την απόφαση αυτή, έπειτα από μια «παραγωγική» συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και όλη την Αρκτική Περιοχή.
Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις που αφορούν το σχέδιο του «Χρυσού Θόλου» σε σχέση με τη Γροιλανδία, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, βάσει της παρούσας συνθήκης, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν, καθώς οι διαβουλεύσεις προχωρούν.
Για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι όρισε ως υπεύθυνους τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και «άλλους, εφόσον χρειαστεί».
Αναλυτικά, έγραψε ο Τραμπ:
«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις - Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»
"Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and, in fact, the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United… pic.twitter.com/24b99begbb— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026
