Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε θα είμαστε, ειλικρινά, ασταμάτητοι», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Εντάξει. Τώρα όλοι λένε, ωραία, καλά» δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο