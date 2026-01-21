Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας
«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στο Νταβός
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την ιδιοκτησία του νησιού της Αρκτικής που βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία.
«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε θα είμαστε, ειλικρινά, ασταμάτητοι», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Εντάξει. Τώρα όλοι λένε, ωραία, καλά» δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία» πρόσθεσε ο Τραμπ.
«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της» είπε.
Μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, τόνισε κατά την ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.
«Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου - πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους - και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» είπε ο Τραμπ, αφήνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους.
Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό.
«Το μόνο που ζητάμε από τη Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome. Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον «Μπίμπι» σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε!!!» είπε ο Τραμπ, σχετικά με τις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία.
«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Επανέλαβε στη συνέχεια ότι «μια ισχυρή και ασφαλής Αμερική σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ».
«Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εμείς σώσαμε την Γροιλανδία από τα να πέσει στα "τρίτα" χέρια. Πολεμήσαμε εκεί που η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Σώσαμε αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου» τόνισε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον ως ηλίθιοι επιστρέψαμε την Γροιλανδία στη Δανία. Και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν θα μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί...» συμπλήρωσε.
«Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία», σημείωσε.
«Δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για τη δική μας ασφάλεια αλλά και για τη δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%» τόνισε ο Τραμπ.
Εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
«Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
