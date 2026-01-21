ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν θα καταφύγει στη βία για τη Γροιλανδία
ΚΟΣΜΟΣ
Δανία Γροιλανδία Νόναλντ Τραμπ

ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν θα καταφύγει στη βία για τη Γροιλανδία

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός, ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επισήμανε ότι η τοποθέτηση αυτή είναι προς θετική κατεύθυνση

ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν θα καταφύγει στη βία για τη Γροιλανδία
Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε σήμερα ότι η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν σκοπεύει να καταλάβει δια της βίας τη Γροιλανδία είναι θετική, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ τόνισε σήμερα πως δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, αλλά επανέλαβε πως στόχος του είναι το νησί να αποτελέσει έδαφος των ΗΠΑ.
