Λαβρόφ: Αν δείτε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων θα καταλάβετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ ξέρουν πως η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για τη Γροιλανδία - Η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διπλωματική λύση για την Ουκρανία, η Δύση υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις, είπε ο Ρώσος υπουργός