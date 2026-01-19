Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα

«Το διεθνές δίκαιο, που βασίζεται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο της τρέχουσας διεθνούς τάξης και πρέπει να προστατεύεται», δηλώνει το Πεκίνο σχετικά με το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας