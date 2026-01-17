Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία - Έκτακτη συνεδρίαση στην ΕΕ
Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία - Έκτακτη συνεδρίαση στην ΕΕ
Σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, πέρα από τους ήδη υπάρχοντες, ενώ θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο - Η μόνη περίπτωση να ακυρωθούν είναι να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία - «Θα απαντήσουμε συντονισμένα» λέει η Ευρώπη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.
Πρόκειται για τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.
Σε μια πρώτη αντίδραση, οι πρέσβεις της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνάντηση αύριο Κυριακή (17/1) στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν πώς θα ανταποκριθούν στην απειλή του Τραμπ για τους δασμούς, με τους ηγέτες να επιμένουν στις δηλώσεις τους ότι το μέτωπο θα είναι ενιαίο.
Το μέτρο, που είχε προαναγγείλει χθες Παρασκευή, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει ότι την 1η Ιουνίου οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%. Η μόνη περίπτωση για να ακυρωθούν είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, κάτι που, όπως γράφει, εκκρεμεί εδώ και περίπου 150 χρόνια.
Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ. Αλλά επαναλαμβάνει και τον μάλλον κωμικό ισχυρισμό ότι η άμυνα της Γροιλανδίας είναι... δύο έλκηθρα.
Σε μακροσκελή ανάρτησή του γράφει:
«Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αποζημίωσης. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!
Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!
Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα. Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι διατηρήσιμο ή βιώσιμο.
Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.
Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%.
Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν.
Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για ΑΠΟΚΤΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», μεταξύ τους και της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»
Οι αντιδράσεις της Ευρώπης

Κοινό μέτωπο έναντι στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και οι χώρες που θίγονται άμεσα από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών 10%+15% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποστείλει στη Γροιλανδία στρατιωτικούς.
Σε συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ και Mercosur και την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Κόστα δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση σε κάθε τόπο του διεθνούς δικαίου, το οποίο φυσικά αρχίζει στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.
Σε ανάρτησή τους ο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνουν ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.
» Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό συμφέρον για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ.
» Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξήχθη με τους συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.
» Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει ουσιαστικής σημασίας· δεσμευόμαστε να «χτίσουμε» πάνω στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ.
» Οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, η χώρα του οποίου θίγεται από το μέτρο.
«Καμία εκφοβιστική τακτική ή απειλή δεν μπορεί να μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε αλλού στον κόσμο», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.
«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε αργά το Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο Χ.
Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε να μην υποχωρήσει η Ευρώπη και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».
Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ - και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση - να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ». Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη από την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος και της χώρς του.
«Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική», απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.
