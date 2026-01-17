Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία - Έκτακτη συνεδρίαση στην ΕΕ

Σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, πέρα από τους ήδη υπάρχοντες, ενώ θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο - Η μόνη περίπτωση να ακυρωθούν είναι να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία - «Θα απαντήσουμε συντονισμένα» λέει η Ευρώπη