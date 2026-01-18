Οι 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία απαντούν στον Τραμπ: Στηρίζουμε την ασφάλεια στην Αρκτική, υπονομεύεις τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ