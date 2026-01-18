Ο Μακρόν θα ζητήσει από την ΕΕ οικονομικά αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά ειδική πλειοψηφία – Στόχος του Μακρόν είναι ο συντονισμός της ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο