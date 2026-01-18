Ο Μακρόν θα ζητήσει από την ΕΕ οικονομικά αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς
Για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά ειδική πλειοψηφία – Στόχος του Μακρόν είναι ο συντονισμός της ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο
Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για οικονομικά αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομικές πιέσεις σε χώρες του ενιαίου μπλοκ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις προτίθεται να προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν.
Σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα έχει επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για «τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.
Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.
