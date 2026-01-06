Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας ως πρόεδρος κράτους, υποστηρίζει ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας
Ο Τάρεκ Σάαμπ καλεί τον δικαστή Χέλερσταϊν να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαιοδοσία στον συλληφθέντα πολιτικό
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Σαάμπ, κάλεσε τον Αμερικανό δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση ναρκοτρομοκρατίας κατά του Νικολάς Μαδούρο να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ στερούνται δικαιοδοσίας καθώς και ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας από ποινική δίωξη ως αρχηγός κράτους.
Ο Σαάμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στη μεταφορά του στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».
#Video | El contralor general, Gustavo Vizcaíno, se sumó a las palabras del fiscal general, Tarek William Saab, reafirmando el compromiso con la institucionalidad democrática y la justicia social en Venezuela.— Globovisión (@globovision) January 6, 2026
"Presidida por Jorge Rodríguez Gómez, con Pedro Infante, Grecia… pic.twitter.com/KMbgjVNc9T
«Ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της επιχείρησης»Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Μαδούρο και της συζύγου του, ο συνήγορός του Μπάρι Πόλακ επισήμανε ότι αναμένεται να θέσει θέμα νομιμότητας της σύλληψής του.
