Εγκαινιάστηκε η πρεσβεία της Παλαιστίνης στο Λονδίνο: Ιστορική στιγμή, είπε ο Χουσάμ Ζομλότ

Ο Χουσάμ Ζομλότ είχε μέχρι πρότινος τον τίτλο του επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματικής αποστολής - Το άνοιγμα της πρεσβείας αυτής «αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στις βρετανοπαλαιστινιακές σχέσεις, στην μακρά πορεία του παλαιστινιακού λαού προς την ελευθερία και την αυτοδιάθεση»