Εγκαινιάστηκε η πρεσβεία της Παλαιστίνης στο Λονδίνο: Ιστορική στιγμή, είπε ο Χουσάμ Ζομλότ
Εγκαινιάστηκε η πρεσβεία της Παλαιστίνης στο Λονδίνο: Ιστορική στιγμή, είπε ο Χουσάμ Ζομλότ

Ο Χουσάμ Ζομλότ είχε μέχρι πρότινος τον τίτλο του επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματικής αποστολής - Το άνοιγμα της πρεσβείας αυτής «αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στις βρετανοπαλαιστινιακές σχέσεις, στην μακρά πορεία του παλαιστινιακού λαού προς την ελευθερία και την αυτοδιάθεση»

Εγκαινιάστηκε η πρεσβεία της Παλαιστίνης στο Λονδίνο: Ιστορική στιγμή, είπε ο Χουσάμ Ζομλότ
Η πρεσβεία της Παλαιστίνης στη Βρετανία εγκαινιάστηκε σήμερα, τρεις και πλέον μήνες μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία, με το Παλαιστίνιο πρέσβη να χαιρετίζει μια «ιστορική στιγμή».

«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να σηματοδοτήσουμε μια ιστορική στιγμή: τα εγκαίνια της πρεσβείας του κράτους της Παλαιστίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πλήρες διπλωματικό καθεστώς και πλήρεις αρμοδιότητες», δήλωσε ο πρέσβης Χουσάμ Ζομλότ, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε τον τίτλο του επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματικής αποστολής.

Το άνοιγμα της πρεσβείας αυτής «αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στις βρετανοπαλαιστινιακές σχέσεις, στην μακρά πορεία του παλαιστινιακού λαού προς την ελευθερία και την αυτοδιάθεση», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, έκανε τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας που γράφει «Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης» η οποία τοποθετήθηκε στο κτίριο, που βρίσκεται στο Χάμερσμιθ, στο δυτικό Λονδίνο.

WATCH: Palestinian Ambassador Zomlot’s Powerful Speech at London Embassy Opening | AC1G

«Για γενιές Παλαιστινίων στη Γάζα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και στους προσφυγικούς καταυλισμούς, όπως και σε όλη τη διασπορά, αυτή η πρεσβεία αντιπροσωπεύει την απόδειξη ότι η ταυτότητά μας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί», τόνισε ο Ζομλότ.

«Αυτή είναι μια υπόσχεση, αυτή της επιδίωξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις οικουμενικές αξίες», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του βασιλιά Καρόλου Γ', ο Άλιστερ Χάρισον, δήλωσε επίσης ότι πρόκειται για «μια ιστορική στιγμή για την Παλαιστίνη» και «την αρχή μιας μεγάλης αλλαγής στις διμερείς σχέσεις» που είναι ήδη «πολύ στενές».

Η Βρετανία αναγνώρισε επίσημα τον περασμένο Σεπτέμβριο το κράτος της Παλαιστίνης, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη έναρξη του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει τότε ότι θέλει με αυτό τον τρόπο να «αναβιώσει την ελπίδα για ειρήνη και για λύση δύο κρατών». Η απόφασή του, σε συντονισμό με άλλες χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, καταγγέλθηκε από το Ισραήλ, του οποίου ο πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου την αποκάλεσε «ανταμοιβή στην τρομοκρατία».
