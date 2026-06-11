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Απέλυσαν εργαζόμενο στο Αγρίνιο και αυτός χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με πάνω από 32.000 ευρώ
Απέλυσαν εργαζόμενο στο Αγρίνιο και αυτός χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με πάνω από 32.000 ευρώ
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων για κλοπή, ενώ ένας ακόμη κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
Υπόθεση κλοπής καυσίμων με οικονομική ζημία που ξεπερνά τις 32.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων για κλοπή, ενώ ένας ακόμη κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα, βασικός εμπλεκόμενος φέρεται να είναι πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος μετά την απόλυσή του διατήρησε στην κατοχή του προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων χωρίς να την επιστρέψει.
Από τις 10 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2026, ο ίδιος και ακόμη ένας κατηγορούμενος, που παρουσιαζόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας, φέρονται να πραγματοποίησαν συνολικά 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Αγρινίου.
Με τον τρόπο αυτό προμηθεύτηκαν καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ, τα οποία μεταφέρονταν σε μπιτόνια ή δεξαμενές που είχαν τοποθετηθεί σε οχήματα. Για τη μεταφορά και διακίνηση των καυσίμων συνεργάζονταν, κατά περίπτωση, με ακόμη τέσσερα άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στις 12 Μαΐου δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να πήραν από πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να πληρώσουν.
Τα καύσιμα παραδόθηκαν στη συνέχεια σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος διώκεται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε οκτώ πλαστικά μπιτόνια σε αποθήκη ενός από τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, στο ξυλουργείο βρέθηκε μεγάλος αριθμός κενών πλαστικών δοχείων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους εμπλεκόμενους προσήχθησαν και κατά την εξέτασή τους ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων για κλοπή, ενώ ένας ακόμη κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα, βασικός εμπλεκόμενος φέρεται να είναι πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος μετά την απόλυσή του διατήρησε στην κατοχή του προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων χωρίς να την επιστρέψει.
Από τις 10 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2026, ο ίδιος και ακόμη ένας κατηγορούμενος, που παρουσιαζόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας, φέρονται να πραγματοποίησαν συνολικά 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Αγρινίου.
Με τον τρόπο αυτό προμηθεύτηκαν καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ, τα οποία μεταφέρονταν σε μπιτόνια ή δεξαμενές που είχαν τοποθετηθεί σε οχήματα. Για τη μεταφορά και διακίνηση των καυσίμων συνεργάζονταν, κατά περίπτωση, με ακόμη τέσσερα άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στις 12 Μαΐου δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να πήραν από πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να πληρώσουν.
Τα καύσιμα παραδόθηκαν στη συνέχεια σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος διώκεται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε οκτώ πλαστικά μπιτόνια σε αποθήκη ενός από τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, στο ξυλουργείο βρέθηκε μεγάλος αριθμός κενών πλαστικών δοχείων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους εμπλεκόμενους προσήχθησαν και κατά την εξέτασή τους ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
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