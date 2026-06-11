ΣΤΑΣΥ για Athens Pride: Δεν μπήκαν αφίσες στο Μετρό γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος διαφημιστικός χώρος
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΑΣΥ Athens Pride

ΣΤΑΣΥ για Athens Pride: Δεν μπήκαν αφίσες στο Μετρό γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος διαφημιστικός χώρος

Η εταιρεία απαντά στις καταγγελίες του Athens Pride για μη προβολή της καμπάνιας στο Μετρό

ΣΤΑΣΥ για Athens Pride: Δεν μπήκαν αφίσες στο Μετρό γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος διαφημιστικός χώρος
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Καταγγελία κατά της ΣΤΑΣΥ δημοσιοποίησε χθες το Athens Pride, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια δεν θα προβληθεί η διαφημιστική καμπάνια της διοργάνωσης στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή του, το Athens Pride ανέφερε ότι η αίτησή του για χρήση διαφημιστικών χώρων απορρίφθηκε χωρίς αιτιολόγηση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περιορισμό της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια περίοδο αυξημένης ρητορικής μίσους και διακρίσεων.




Απαντώντας στις αιτιάσεις, η ΣΤΑΣΥ διευκρίνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε φιλοξενήσει καμπάνιες του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό, ωστόσο φέτος αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω υφιστάμενων εμπορικών και διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.

Αναλυτικά η ΣΤΑΣΥ αναφέρει«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑ.ΣΥ. είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.»

Το Athens Pride 2026 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.
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