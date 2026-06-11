Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε συμβολική την πορεία της Ελλάδας από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ σε χώρα που πλέον συνεισφέρει τεχνογνωσία στις πρωτοβουλίες τεχνικής βοήθειας του Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

πιο ανθεκτική απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις που προκαλεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών και η επιβράδυνση της ανάπτυξης, αποφεύγοντας παράλληλα πολιτικές που θα υπονόμευαν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον περιορισμό του πληθωρισμού.



Μιλώντας στο Euronews από το Λουξεμβούργο, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν σχολιάζουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους ότι η ΕΚΤ θα εκπληρώσει τον ρόλο της στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών.







απαιτείται ταυτόχρονα στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, δημοσιονομική σύνεση και επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Όπως είπε, οι επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2022 περιόρισαν κατά περίπου 12% τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είχαν υλοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις.



Σχολιάζοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις ενεργειακών υποδομών, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι πρόκειται για μια στοχευμένη και δίκαιη προσέγγιση. Παρομοίασε μάλιστα τις ενεργειακές επενδύσεις με εκείνες που αφορούν την άμυνα, επισημαίνοντας ότι «οι επενδύσεις στην άμυνα αφορούν την ελευθερία της Ευρώπης, ενώ οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν την οικονομική της ανεξαρτησία».



«Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας σε βάθος χρόνου και όχι μόνο η παροχή προσωρινών λύσεων για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Παράλληλα, χαρακτήρισε συμβολική την πορεία της Ελλάδας από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χώρα που πλέον συνεισφέρει τεχνογνωσία στις πρωτοβουλίες τεχνικής βοήθειας του Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Ακολουθεί όλη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Euronewsκαι στη δημοσιογράφο Μαρία Ταδέο:



Μαρία Ταδέο: Κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό τουλάχιστον είναι το σενάριο που προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να σχολιάσετε τις αποφάσεις της ΕΚΤ, καθώς η ανεξαρτησία της είναι δεδομένη. Ωστόσο, θα κάνει αυτό τη δική σας δουλειά πιο δύσκολη, εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα από το Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.



Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης δεν σχολιάζουν τη νομισματική πολιτική. Εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των τιμών και την αποτελεσματική συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών.



Από την άλλη πλευρά, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εμείς πρέπει να ασκούμε δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές που δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική. Χρειαζόμαστε συντονισμένες πολιτικές που να στηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τους πολίτες.



Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης , υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνειπου προκαλεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών και η επιβράδυνση της ανάπτυξης, αποφεύγοντας παράλληλα πολιτικές που θα υπονόμευαν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον περιορισμό του πληθωρισμού.Μιλώντας στο Euronews από το Λουξεμβούργο, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν σχολιάζουν τις, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους ότι η ΕΚΤ θα εκπληρώσει τον ρόλο της στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών.Όπως ανέφερε, η δημοσιονομική πολιτική των κρατών-μελών πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη νομισματική πολιτική και όχι ανταγωνιστικά, ώστε να υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι πολίτες. «Γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί πρόκληση, όπως και η ανάπτυξη. Προσπαθούμε να στοχεύσουμε τις πολιτικές μας με τον βέλτιστο τρόπο, ώστε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και ταυτόχρονα να επενδύσουμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες μας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών», σημείωσε.Αναφερόμενος στη δημοσιονομική στρατηγική της Ευρώπης, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότιστήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, δημοσιονομική σύνεση και επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Όπως είπε, οι επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2022 περιόρισαν κατά περίπου 12% τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είχαν υλοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις.Σχολιάζοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι πρόκειται για μιαΠαρομοίασε μάλιστα τις ενεργειακές επενδύσεις με εκείνες που αφορούν την άμυνα, επισημαίνοντας ότι «οι επενδύσεις στην άμυνα αφορούν την ελευθερία της Ευρώπης, ενώ οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν την οικονομική της ανεξαρτησία».και όχι μόνο η παροχή προσωρινών λύσεων για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ερωτηθείς για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο πρόεδρος του Eurogroup αναγνώρισε ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες, καθώς ο πληθωρισμός κινείται υψηλότερα και οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. «Η δουλειά μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική. Δεν βρισκόμαστε στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αλλά ούτε και στο καλύτερο. Βρισκόμαστε σε μια απαιτητική συγκυρία», τόνισε.Παράλληλα, χαρακτήρισε συμβολική την πορεία της Ελλάδας από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χώρα που πλέον συνεισφέρει τεχνογνωσία στις πρωτοβουλίες τεχνικής βοήθειας του Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό τουλάχιστον είναι το σενάριο που προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να σχολιάσετε τις αποφάσεις της ΕΚΤ, καθώς η ανεξαρτησία της είναι δεδομένη. Ωστόσο, θα κάνει αυτό τη δική σας δουλειά πιο δύσκολη, εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων;Καλημέρα από το Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης δεν σχολιάζουν τη νομισματική πολιτική. Εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των τιμών και την αποτελεσματική συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών.Από την άλλη πλευρά, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εμείς πρέπει να ασκούμε δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές που δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική. Χρειαζόμαστε συντονισμένες πολιτικές που να στηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τους πολίτες.

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία πρόκληση, η ανάπτυξη αποτελεί εξίσου μια πρόκληση. Και γι’ αυτό προσπαθούμε να σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα επενδύουμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες μας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών.



Μαρία Ταδέο: Και θίξατε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια επειδή ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ξανά τον Μάιο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, η δημοσιονομική πολιτική δεν θα πρέπει να επιδεινώνει την κατάσταση ούτε να λειτουργεί αντιφατικά προς τη νομισματική πολιτική.

Άρα, από δημοσιονομικής πλευράς, πώς σκοπεύετε να στηρίξετε τα νοικοκυριά και τους Ευρωπαίους πολίτες απέναντι σε αυτούς τους λογαριασμούς, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέσεις;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Είναι εις γνώσιν μας ότι καλούμαστε να πετύχουμε τρεις στόχους ταυτόχρονα, κάτι που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο απαιτητική.



Πρώτον, πρέπει να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.



Δεύτερον, πρέπει να επιδείξουμε δημοσιονομική σύνεση, διότι ξέρουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση σήμερα είναι πιο απαιτητική σε σχέση με το 2022.

Και τρίτον, οι πολιτικές που εφαρμόζουμε μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι συνεπείς με τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις μας. Όταν επενδύουμε στην ενέργεια, στην πραγματικότητα επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη κυριαρχία, στις δυνατότητες και στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.



Ξέρουμε καλά ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε ως Ευρωπαίοι από το 2022 και μετά μας επέτρεψαν να βιώσουμε την κρίση με κατά 12% μικρότερη ένταση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ, σε σύγκριση με το τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχαμε προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις.



Και τι προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Προτείνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία όσον αφορά τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.



Μαρία Ταδέο: Και πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη; Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Ιταλός συνάδελφός σας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, θα πει σήμερα ότι η Ιταλία εξακολουθεί να ζητά μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ενέργεια. Υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για την ενέργεια δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στους υπολογισμούς για το έλλειμμα και το χρέος.

Είναι το Eurogroup ανοιχτό σε μια τέτοια πρόταση; Διότι οι Ιταλοί καθιστούν απολύτως σαφές ότι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταρχάς να κάνω δύο επισημάνσεις. Όταν συμφωνήσαμε στη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, αντιλαμβανόμασταν ότι οι επενδύσεις στην άμυνα αφορούν την ελευθερία της Ευρώπης. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν την οικονομική ανεξαρτησία της Ευρώπης.



Τι γνωρίζουμε; Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας. Να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος με βιώσιμο τρόπο σε βάθος χρόνου και όχι απλώς να εφαρμόζουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα ή αποσπασματικές λύσεις για να αντιμετωπίζουμε τις άμεσες ανάγκες που έχουμε μπροστά μας.



Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, συνιστά μια ιδιαίτερα στοχευμένη και δίκαιη προσέγγιση. Πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη πρόταση και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα.



Μαρία Ταδέο: Οι Ιταλοί, ωστόσο, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα είναι αρκετά. Θεωρούν ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα πρόσθετα μέτρα για να αποφευχθεί μια ύφεση.

Παρ' όλα αυτά, αυτή η ύφεση δεν έχει εκδηλωθεί. Το χειρότερο σενάριο που πολλοί φοβούνταν, ίσως ακόμη και ενόψει του καλοκαιριού, δεν έχει μέχρι στιγμής επαληθευτεί. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση; Πώς βλέπετε την ευρωπαϊκή οικονομία να εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο, αλλά δεν έχει λάβει καταστροφικές διαστάσεις;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική. Υπό αυτή την έννοια κατανοούμε ότι δεν βρισκόμαστε στο δυσμενέστερο σενάριο, όπως αναφέρατε, αλλά ούτε στο καλύτερο δυνατό σενάριο. Βρισκόμαστε σε μια απαιτητική και σύνθετη συγκυρία.



Τι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Στοχευμένα μέτρα, προσωρινά μέτρα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της συγκυρίας, ώστε να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι και όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.



Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Ένωση πιο ανθεκτικές. Και τελικά αποτελούν την πιο παραγωγική και αποτελεσματική μορφή κοινωνικής πολιτικής.

Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα.



Μαρία Ταδέο: Άρα, για να είμαστε σαφείς: δεν αναμένετε ύφεση και θεωρείτε ότι το χειρότερο σενάριο έχει πλέον αποφευχθεί;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, με βάση τα στοιχεία που έχουν αναθεωρηθεί και έχουν επικαιροποιηθεί. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης προς τα κάτω.



Βρισκόμαστε σε μια τάση στασιμοπληθωρισμού; Ναι, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Βρισκόμαστε όμως σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού; Όχι.



Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμόζει συνολικά τις προτάσεις της στις εκάστοτε συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και γι’ αυτό ακριβώς η Επιτροπή πρότεινε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, θα συζητήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο τραπέζι. Το έχω πει δημόσια και στο παρελθόν. Και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.



Μαρία Ταδέο: Και ένα τελευταίο ερώτημα πάνω σε αυτό το θέμα. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχει και η επικεφαλής του ΔΝΤ. Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ του κοινού δανεισμού για κοινά ευρωπαϊκά έργα, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελος της Ευρώπης.Πώς εξελίσσεται αυτή η συζήτηση; Είναι κάτι που θα μπορούσατε να υποστηρίξετε; Περισσότερο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Το ΔΝΤ συμμετείχε ήδη στις συζητήσεις μας. Ανέφερα προηγουμένως τον υπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης ήταν κατά 12% μικρότερος χάρη στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε. Πρόκειται για εκτίμηση του ΔΝΤ σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειακών παρεμβάσεων.



Είχα επίσης την ευκαιρία να συναντήσω χθες την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, υπό μια άλλη ιδιότητά μου, εκείνη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας.



Και αν μου επιτρέπετε μια σύντομη παρατήρηση, θεωρώ ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ, έχει πλέον εξελιχθεί σε χώρα που συνεισφέρει τεχνογνωσία στο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Πιστεύω λοιπόν ότι το έργο του ΔΝΤ είναι εξαιρετικά χρήσιμο και συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε εμείς, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Eurogroup. Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος μου ως Προέδρου του Eurogroup είναι να εκφράζω όσα μας ενώνουν και όσα συγκεντρώνουν τη συναίνεση όλων. Στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε.