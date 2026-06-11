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Τροχόσπιτο έγινε... θερμοκήπιο για ναρκωτικά στη Μύκονο: Συνελήφθη 51χρονος στην Ανω Μερά με 15 δενδρύλλια κάνναβης μέσα στο όχημα
Τροχόσπιτο έγινε... θερμοκήπιο για ναρκωτικά στη Μύκονο: Συνελήφθη 51χρονος στην Ανω Μερά με 15 δενδρύλλια κάνναβης μέσα στο όχημα
Βρέθηκαν δύο ακόμη φυτά στο στάδιο της αποξήρανσης, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων βάρους 319 γραμμαρίων
Σε ένα νησί όπου το καλοκαίρι ανθίζουν οι κρατήσεις των VIP, οι σαμπάνιες και τα πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, ένας 51χρονος φαίνεται πως είχε επιλέξει να επενδύσει σε μια διαφορετική… καλλιέργεια. Μόνο που η δική του δεν είχε καμία σχέση με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Μυκόνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου εντόπισαν και εξάρθρωσαν μια πρωτότυπη εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης που λειτουργούσε μέσα σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Άνω Μεράς, συλλαμβάνοντας τον 51χρονο ημεδαπό που φέρεται να το χρησιμοποιούσε ως κατοικία αλλά και ως… θερμοκήπιο.
Η υπόθεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και ευφάνταστη, αν δεν επρόκειτο για κακουργηματική δραστηριότητα. Άλλωστε, εκεί όπου στο άνυδρο κυκλαδίτικο τοπίο δύσκολα φυτρώνει οτιδήποτε χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, ο κατηγορούμενος φέρεται να βρήκε τη λύση μετατρέποντας το τροχόσπιτο σε έναν πλήρως ελεγχόμενο χώρο ανάπτυξης φυτών, με ειδικό φωτισμό, υγρασία και θερμοκρασία. Ωστόσο, η «καλλιέργεια» δεν έμεινε κρυφή για πολύ. Πληροφορίες που έφτασαν στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου κινητοποίησαν άμεσα τους αστυνομικούς, οι οποίοι συγκρότησαν ειδική ομάδα έρευνας. Μεθοδικά και διακριτικά εντόπισαν το επίμαχο τροχόσπιτο σε οικόπεδο της Άνω Μεράς και εξακρίβωσαν την ταυτότητα του ατόμου που το χρησιμοποιούσε.
Απογευματινές ώρες της Τετάρτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο τροχόσπιτο. Εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλιέργειας, εξοπλισμένο με επτά LED λαμπτήρες ανάπτυξης φυτών, υγραντήρα και όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας.
Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν συνολικά 15 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 5 έως 55 εκατοστά, εκ των οποίων τρία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη. Παράλληλα βρέθηκαν δύο ακόμη φυτά στο στάδιο της αποξήρανσης, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων συνολικού βάρους περίπου 319 γραμμαρίων.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε περισσότερο σε εσωτερικό θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας παρά σε αυτοσχέδια εγκατάσταση μέσα σε τροχόσπιτο. Οι χαρακτηριστικοί ροζ φωτισμοί από τα LED φώτιζαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τα φυτά αναπτύσσονταν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.
Ο 51χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ενώ τα κατασχεθέντα φυτά και οι ποσότητες κάνναβης θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Σύρου για εργαστηριακή εξέταση και ακριβή ζύγιση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου εντόπισαν και εξάρθρωσαν μια πρωτότυπη εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης που λειτουργούσε μέσα σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Άνω Μεράς, συλλαμβάνοντας τον 51χρονο ημεδαπό που φέρεται να το χρησιμοποιούσε ως κατοικία αλλά και ως… θερμοκήπιο.
Η υπόθεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και ευφάνταστη, αν δεν επρόκειτο για κακουργηματική δραστηριότητα. Άλλωστε, εκεί όπου στο άνυδρο κυκλαδίτικο τοπίο δύσκολα φυτρώνει οτιδήποτε χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, ο κατηγορούμενος φέρεται να βρήκε τη λύση μετατρέποντας το τροχόσπιτο σε έναν πλήρως ελεγχόμενο χώρο ανάπτυξης φυτών, με ειδικό φωτισμό, υγρασία και θερμοκρασία. Ωστόσο, η «καλλιέργεια» δεν έμεινε κρυφή για πολύ. Πληροφορίες που έφτασαν στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου κινητοποίησαν άμεσα τους αστυνομικούς, οι οποίοι συγκρότησαν ειδική ομάδα έρευνας. Μεθοδικά και διακριτικά εντόπισαν το επίμαχο τροχόσπιτο σε οικόπεδο της Άνω Μεράς και εξακρίβωσαν την ταυτότητα του ατόμου που το χρησιμοποιούσε.
Απογευματινές ώρες της Τετάρτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο τροχόσπιτο. Εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλιέργειας, εξοπλισμένο με επτά LED λαμπτήρες ανάπτυξης φυτών, υγραντήρα και όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας.
Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν συνολικά 15 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 5 έως 55 εκατοστά, εκ των οποίων τρία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη. Παράλληλα βρέθηκαν δύο ακόμη φυτά στο στάδιο της αποξήρανσης, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων συνολικού βάρους περίπου 319 γραμμαρίων.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε περισσότερο σε εσωτερικό θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας παρά σε αυτοσχέδια εγκατάσταση μέσα σε τροχόσπιτο. Οι χαρακτηριστικοί ροζ φωτισμοί από τα LED φώτιζαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τα φυτά αναπτύσσονταν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.
Ο 51χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ενώ τα κατασχεθέντα φυτά και οι ποσότητες κάνναβης θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Σύρου για εργαστηριακή εξέταση και ακριβή ζύγιση.
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