Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
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Κέιλι Κουόκο Big Bang Theory Εγκυμοσύνη

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα αποκτήσουν κοριτσάκι - «Η μικρή μας οικογένεια ολοκληρώνεται, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», έγραψε η 40χρονη

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Η ηθοποιός της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Big Bang Theory» Κέιλι Κουόκο και ο σύντροφός της, επίσης ηθοποιός Τομ Πέλφρι πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περιμένει ένα ακόμη κοριτσάκι.

Στην ανάρτησή του ο Πέλφρεϊ μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες όπου μεταξύ άλλων εμφανίζονται η Κουόκο και η κόρη τους Ματίλντα μπροστά από μια εντυπωσιακή τούρτα που αποκάλυπτε ένα έντονο ροζ χρώμα στο εσωτερικό της. «Βαθιά ευγνωμοσύνη και χαρά», έγραψε στη λεζάντα και πρόσθεσε: «Τόσος σεβασμός και θαυμασμός για την Κέιλι Κουόκο σε αυτό το ταξίδι με τα πάνω και τα κάτω του».

Δείτε την ανάρτηση


Ο ηθοποιός έφερε στο φως και ένα 3D υπερηχογράφημα που αποδεικνύει ότι η αγέννητη κόρη τους έχει ήδη έφεση στην κωμωδία. «Ο γιατρός τη σκούντηξε λίγο για τη φωτογραφία κι αυτή ήταν η άμεση αντίδρασή της», αστειεύτηκε ο 43χρονος. Στο στιγμιότυπο το μωρό τους φαινόταν να κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία. «Σίγουρα δικό μου παιδί», σχολίασε ο Πέλφρεϊ με την Κουόκο να συμπληρώνει με χιούμορ ότι ο σύντροφός της θα είναι «μπαμπάς κοριτσιών για πάντα».

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»


Η επιτυχημένη ηθοποιός με τη σειρά της μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως έγκυος μαμά. «Η μικρή μας οικογένεια ολοκληρώνεται, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα! Αυτό το ταξίδι για δεύτερη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο από πολλές απόψεις, αλλά είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή τη στιγμή!!» παραδέχτηκε η ηθοποιός.

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Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»


Σύμφωνα με το Hola Usa, το ζευγάρι καλωσόρισε τη Ματίλντα το 2023, αφού δημοσιοποίησε τη σχέση του την προηγούμενη χρονιά.

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