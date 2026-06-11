Έγκυος στο δεύτερο παιδί της Κέιλι Κουόκο του «Big Bang Theory»

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα αποκτήσουν κοριτσάκι - «Η μικρή μας οικογένεια ολοκληρώνεται, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», έγραψε η 40χρονη