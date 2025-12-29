Μαστίγιο και καρότο από τον Τραμπ στον Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πάρει χάρη για τις δικαστικές του υποθέσεις περί διαφθοράς, επαίνεσε ωστόσο τον Ερντογάν, που θέλει να στείλει στρατεύματα ως μέρος της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα