Διαψεύδει ο Χέρτσογκ τον Τραμπ για τη χάρη στον Νετανιάχου: Δεν έχουμε μιλήσει για το θέμα
Ο Αμερικανός πρόεδρος το είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό ομόλογό του και με επιστολή
Λίγη ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ του είχε πρόσφατα πει ότι η χάρη για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι «σε εξέλιξη», το γραφείο του Χέρτζογκ έσπευσε να εκδώσει διάψευση.
«Δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του προέδρου Χέρτσογκ και του προέδρου Τραμπ από την υποβολή του αιτήματος χάριτος», ανέφερε το προεδρικό γραφείο.
«Πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος Χέρτσογκ είχε συνομιλία με έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του με μια ερώτηση σχετικά με την επιστολή του Αμερικανού προέδρου», αναφέρει η δήλωση του γραφείου του Χέρτσογκ.
Η αναφορά ήταν σε μια επιστολή που έστειλε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στον Ισραηλινό πρόεδρο, προτρέποντάς τον να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου.
Ο Νετανιάχου έστειλε τη δική του επίσημη αίτηση στον Χέρτσογκ λίγες ημέρες αργότερα τον Νοέμβριο. Ο πρόεδρος Χέρτσογκ εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα.
Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Χέρτσογκ και του βοηθού του Τραμπ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στο τελευταίο «δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση και ότι η απόφαση για το θέμα θα ληφθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες. Αυτό εξηγήθηκε στον εκπρόσωπο του Τραμπ, ακριβώς όπως ο πρόεδρος Χέρτσογκ μετέφερε στο κοινό στο Ισραήλ», αναφέρει το προεδρικό γραφείο.
